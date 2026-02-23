Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»

Півзахисник гранда Серії A вибув на кілька місяців через нетипову травму

Лазарет італійського «Мілана» поповнився хавбеком Рубеном Лофтусом-Чіком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Джанлуку Ді Марціо.

Англієць зазнав травми в 26-му турі чемпіонату Італії. У дебюті поєдинку проти «Парми» голкіпер «хрестоносців» Едоардо Корві зіграв кулаком після навісу та зачепив суперника. Медики діагностували в Лофтуса-Чіка перелом альвеолярної кістки.

Тепер на півзахисника чекатиме операція. Відновлення легіонера затягнеться на кілька місяців. «Мілан» втратив другого основного футболіста. Раніше травму щиколотки отримав нападник Сантьяго Гіменес.

У нинішньому сезоні Лофтус-Чік зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив три голи та один асист. Контракт англійця з «россонері» чинний до літа 2027 року. Нещодавно чутки пов'язували прізвище хавбека з поверненням на батьківщину.

