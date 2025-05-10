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Костюк пояснила, чому потиснула руку ексросіянці Касаткіній

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Костюк пояснила, чому потиснула руку ексросіянці Касаткіній
З березня цього року Касаткіна змінила громадянство і почала представляти Австралію

Костюк зазначила, що була дуже рада за Касаткіну та за її рішення змінити громадянство

Українська тенісистка Марта Костюк у післяматчевому інтерв'ю пояснила, чому потиснути руку ексросіянці Дар’ї Касаткіній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tennis.com.

«Я думаю, що якщо хтось не просто говорить правду, а й діє відповідно до неї, це заслуговує на повагу», – заявила Костюк.

Вона також зазначила, що була дуже рада за Касаткіну та за її рішення змінити громадянство.

«Нічого не змінилося, просто зараз вона представляє Австралію. Я тисну їй руку і дуже рада за неї. Я не пригадую, щоб інші виступали проти війни. Я не знаю, з яких мотивів вони міняли паспорт. Можливо, у них не було доступу до візи або просто приємніше представляти країну, де насправді є прапор. Я не знаю, якими були їхні наміри, і вони не говорили про це. Це просто прапор біля вашого імені, але я не бачу в цьому повної картини», – розповіла Костюк.

Нагадаємо, Костюк обіграла Касаткіну, яка нині представляє Австралію, у двох сетах – 6:4, 6:2.

Після матчу Костюк потиснула руку ексросіянці. Варто зазначити, що Касаткіна висловлювалася проти російської агресії.

З березня цього року Касаткіна змінила громадянство і почала представляти Австралію.

Нагадаємо, радянський та російський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевніков побачив провину колишнього президента Росії Бориса Єльцина в тому, що Касаткіна змінила громадянство на австралійське.

«Рішення та заяви Касаткіної говорять про її виховання. Для неї важливіше годівниця, ніж Батьківщина. Ця дівчина просто не має Батьківщини. І подяки немає Батьківщині, яка виховала її. Їй заплатили гроші, от і поїхала. Касаткіна – не перша спортсменка, яка змінила російське громадянство. Здебільшого так роблять фігуристи, які теж не мають поняття «Батьківщина». На мій величезний жаль, Касаткіна – не остання спортсменка, яка так зробить через гроші. Касаткіній 27 років. Коли вона народилася, у нас у країні взагалі був бордель із цим Єльциним, негідником, та його оточенням. Ось і пожинаємо плоди того, що вклали в уми дітей наших», – сказав Кожевніков.

Варто зазначити, що Борис Єльцин у 1999 році оголосив, що йде з посади президента Росії. Тоді Касаткіній було 2 роки. 

Єльцин помер у 2007 році, коли Касаткіній було 9 років.

Теги: Марта Костюк Дарія Касаткіна теніс

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