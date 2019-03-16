Світоліна програла в 1/2 Індіан-Веллсу через пошкодження. Еліна не впевнена, чи зіграє в Маямі



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В Індіан-Веллсі Еліна Світоліна провела чотири трисетових матчі Великий теніс України

Українка прокоментувала поразку від Б'янки Андреєску

Сьогодні, 16 березня, раннього ранку за київським часом українка Еліна Світоліна поступилася у півфіналі турніру в Індіан-Веллсі 18-річній канадійці Б'янці Андреєску. Невдовзі після матчу наша тенісистка провела прес-конференцію, на якій пояснила причини поразки.

- У вирішальному сеті Б'янка відмінно відіграла, - каже Еліна. - У мене гра йшла то краще, то гірше. Я не зіграла так, як хотіла. У мене були мої шанси. Я ними не скористалася. Ось, що не спрацювало для мене, ось чому вона скористалася своїм шансом і заграла краще в третьому сеті.

- Можете прокоментувати ситуацію зі своїм коліном?

- Так, у мене є проблеми. Вони почалися ще з турніру в Дубаї. Це дуже засмучує, але я намагалася зробити все, що в моїх силах, щоб бути готовою. Пересування по корту - великий аспект моєї гри. На жаль, результати МРТ не були відмінними. Подивимося, що будемо робити. Я брала знеболюючі, але проблема все ще є. Сьогодні можна було помітити, що я не рухаюся надто добре. Це не дозволяло мені зіграти на 100%, тому що я не рухалася так, як можу.

- У чому конкретно проблема?

- Є запалення. Так, щось відбувається, пізніше дізнаємося, тому що це велике запалення і не так багато можна розгледіти.

- Ви зробите знімок чи щось на зразок того, перше, ніж поїдете в Маямі?

- Так, я вже робила знімок перед тим, як сюди приїхала. Я збираюся зробити ще один, тому що на якомусь етапі мені стало гірше, адже я грала трисетові матчі. Знеболюючі допомагали тільки наполовину. Так що буду дивитися по ситуації. Звичайно, я хочу зіграти в Маямі, адже це великий турнір і я демонструю хороший теніс. Але, якщо я не зможу як слід рухатися по корту, тоді це може стати проблемою.

- Уболівальникам цікаво, що вчора відбулося в готелі, де ви живете, про що ви написали в Twitter?

- Було трохи страшно в той момент, зі мною вперше сталося щось схоже. Але в підсумку все вирішилося. Так що з нами все було в порядку, просто занадто багато стресу. Я більше думаю про те, як це вплинуло на Ґаеля, адже це був день його матчу. Таке не кожен день трапляється, тому були хвилювання. Будемо сподіватися, що більше таке не повториться.

- Ви згадали, що Б'янка грає добре. Схоже, що вона на все здатна, у неї немає слабких місць. Ви відчули те ж саме на корті?

- Вона володіє всіма компонентами, вона грає добре. Сьогодні вона скористалася своїм шансом. Вона показує відмінний теніс - це хороший знак. Вона однозначно може бути на вершині тенісу, бути однією з топ-тенісисток. Звичайно, їй потрібно буде відіграти багато турнірів, багато матчів. Але на даний момент вона дуже, дуже хороший гравець. Сподіваюся, в майбутньому я зіграю з нею ще багато матчів.

Джерело: Великий теніс України