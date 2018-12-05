Світоліна, Цуренко, Ястремська та Козлова заявилися в основну сітку Australian Open



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Чотири українки можуть гарантовано виступити на першому Шоломі сезону

Відповідно до рейтингу за 3 грудня, який є відсічкою в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії, в Мельбурні зіграють чотири наші тенісистки: Еліна Світоліна (№4), Леся Цуренко (№27), Даяна Ястремська (№58) та Катерина Козлова (№ 97).

В альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним листом в кваліфікацію, перебувають чотири українки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Бондаренко та Катаріна Завацька.

Захищеним рейтингом в основній сітці цього року скористаються: Тімеа Бачинскі (#23), Лаура Зигемунд (#32) і Бетані Маттек-Сендс (#90).

Матчі основної сітки Australian Open стартують 14 січня, а відбірковий турнір пройде з 8 по 11 січня 2019 року.

Джерело: btu.org.ua