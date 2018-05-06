Світоліна дізналась суперницю у другому раунді тенісного турніру в Мадриді

Українській тенісистці протистоятиме 25 ракетка світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти Карли Суарес Наварро в другому раунді турніру WTA в Мадриді. Еліна Світоліна почала шлях на турнірі WTA в Мадриді з впевненої перемоги над Алізе Корне. За два сети українка віддала француженці лише чотири гейми - 6:2, 6:2. На перемогу Еліна витратила 1 годину і 12 хвилин. У другому раунді їй



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Українській тенісистці протистоятиме 25 ракетка світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти Карли Суарес Наварро в другому раунді турніру WTA в Мадриді.

Еліна Світоліна почала шлях на турнірі WTA в Мадриді з впевненої перемоги над Алізе Корне. За два сети українка віддала француженці лише чотири гейми - 6:2, 6:2. На перемогу Еліна витратила 1 годину і 12 хвилин.

У другому раунді їй протистоятиме іспанська тенісистка Карла Суарес Наварро, яка в першому раунді розібралася в двох раундах (6:3, 6:3) з Барбарою Стрицовой. Наварро в даний момент є 25-ю ракеткою світу.

Переможниця турніру в Мадриді може заробити 1000 очок в рейтингу і 1,2 мільйона євро.

Джерело: sportarena.com