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    Світоліна дізналась суперницю у другому раунді тенісного турніру в Мадриді

    Українській тенісистці протистоятиме 25 ракетка світу
    Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти Карли Суарес Наварро в другому раунді турніру WTA в Мадриді. Еліна Світоліна почала шлях на турнірі WTA в Мадриді з впевненої перемоги над Алізе Корне. За два сети українка віддала француженці лише чотири гейми - 6:2, 6:2. На перемогу Еліна витратила 1 годину і 12 хвилин. У другому раунді їй
    • Сьогодні, 19:51
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Українській тенісистці протистоятиме 25 ракетка світу

    Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти Карли Суарес Наварро в другому раунді турніру WTA в Мадриді.

    Еліна Світоліна почала шлях на турнірі WTA в Мадриді з впевненої перемоги над Алізе Корне. За два сети українка віддала француженці лише чотири гейми - 6:2, 6:2. На перемогу Еліна витратила 1 годину і 12 хвилин.

    У другому раунді їй протистоятиме іспанська тенісистка Карла Суарес Наварро, яка в першому раунді розібралася в двох раундах (6:3, 6:3) з Барбарою Стрицовой. Наварро в даний момент є 25-ю ракеткою світу.

    Переможниця турніру в Мадриді може заробити 1000 очок в рейтингу і 1,2 мільйона євро.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Еліна Світоліна
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