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    Світоліна і сестри Кіченок зіграють у парному розряді на турнірі в Індіан-Веллсі

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    Еліна Світоліна - Світоліна і сестри Кіченок зіграють у парному розряді на турнірі в Індіан-Веллсі
    Еліна Світоліна

    Три українки виступлять у парному розряді турніру Premier Mandatory в США

    Еліна Світоліна і Вікторія Азаренко отримали від організаторів змагань wild card. У першому колі україно-білоруська пара зустрінеться з полькою Алісією Росольською і Ян Чжаосюань з Китаю.

    Нагадаємо, минулого тижня представниця Білорусі виграла парний титул в Акапулько.

    Людмила Кіченок і Надія Кіченок у першому колі зіграють проти американського дуету Дезайр Кравчик і Сабріни Сантамарії. Сестри не виступали разом з листопада минулого року, коли виграли турнір WTA Elite Trophy в Чжухаї.

    Варто зазначити, що протягом останніх двох з половиною місяців Людмила відновлювалася від травм.

    Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі в одиночному розряді.

    Джерело: btu.org.ua

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