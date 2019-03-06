Світоліна і сестри Кіченок зіграють у парному розряді на турнірі в Індіан-Веллсі
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Три українки виступлять у парному розряді турніру Premier Mandatory в США
Еліна Світоліна і Вікторія Азаренко отримали від організаторів змагань wild card. У першому колі україно-білоруська пара зустрінеться з полькою Алісією Росольською і Ян Чжаосюань з Китаю.
Нагадаємо, минулого тижня представниця Білорусі виграла парний титул в Акапулько.
Людмила Кіченок і Надія Кіченок у першому колі зіграють проти американського дуету Дезайр Кравчик і Сабріни Сантамарії. Сестри не виступали разом з листопада минулого року, коли виграли турнір WTA Elite Trophy в Чжухаї.
Варто зазначити, що протягом останніх двох з половиною місяців Людмила відновлювалася від травм.
Нагадаємо, інша українська тенісистка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі в одиночному розряді.
Джерело: btu.org.ua