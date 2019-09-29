Світоліна ледь не змінила теніс на гімнастику



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Еліна Світоліна Твіттер

Перша ракетка України розповіла про заняття іншими видами спорту в дитинстві

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про заняття іншими видами спорту в дитинстві. Свого часу вона ледь не змінила теніс на гімнастику.

«У дитинстві я займалася різними видами спорту. Якось я ледь не пішла з тенісу заради гімнастики. Я грала в баскетбол. Багато бігала. Вважаю, що біг багато мені допомагає на корті. Кожен вид спорту дає щось корисне. Чому все ж обрала теніс, а не гімнастику? Я надто люблю поїсти», - передає слова Світоліної ВТУ.

Нагадаємо, після виступу на турнірі в китайському Ухані, Світоліна ввійшла в вісімку учасників Підсумкового турніру року.