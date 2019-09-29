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    Світоліна ледь не змінила теніс на гімнастику

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    Еліна Світоліна - Світоліна ледь не змінила теніс на гімнастику
    Еліна Світоліна
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    Перша ракетка України розповіла про заняття іншими видами спорту в дитинстві

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про заняття іншими видами спорту в дитинстві. Свого часу вона ледь не змінила теніс на гімнастику.

    «У дитинстві я займалася різними видами спорту. Якось я ледь не пішла з тенісу заради гімнастики. Я грала в баскетбол. Багато бігала. Вважаю, що біг багато мені допомагає на корті. Кожен вид спорту дає щось корисне. Чому все ж обрала теніс, а не гімнастику? Я надто люблю поїсти», - передає слова Світоліної ВТУ.

    Нагадаємо, після виступу на турнірі в китайському Ухані, Світоліна ввійшла в вісімку учасників Підсумкового турніру року.   

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