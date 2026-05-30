Олійникова після гри з прихильницею Путіна на «Ролан Гаррос» зробила спеціальне звернення

Артем Худолєєв
Олійниквао: Те, що я роблю, – це не про політику, це про людяність
Олійникова: Людяність не повинна бути питанням вибору

Українська тенісистка Олександра Олійникова перед початком своєї останньої пресконференції на «Ролан Гаррос» 2026 зачитала спеціальне звернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Звернення Олександри Олійникової

«Я знаю, що деякі люди не згодні з моїми діями. Я знаю, що деякі люди воліли б, щоб я мовчала. Але те, що я роблю, – це не про політику, це про людяність.

Коли людей вбивають, коли гинуть діти, коли насильство виправдовують або прославляють, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається. Ми не можемо відвертатися. Ми не можемо захищати тих, хто підтримує або виправдовує такі дії.

Наша організація була створена такими першопрохідцями, як Біллі Джин Кінг, не для того, щоб гроші і розкіш стали єдиними цінностями в жіночому тенісі. Вони хотіли чогось більшого. Вони хотіли, щоб у нас був голос, щоб ми надихали інших робити світ кращим, щоб ми були прикладом для молодих спортсменів.

Бути прикладом для наслідування – це не розмір твого банківського рахунку. Це не дорогий годинник, приватні літаки або люксові бренди. Справжній приклад для наслідування – це людина, у якої є сміливість виступити проти зла. Справжній приклад говорить тоді, коли простіше промовчати. Справжній приклад має рішучість діяти, коли дія необхідна.

Ми, як гравці, несемо відповідальність, яка виходить за межі тенісу, тому що спорт завжди має бути на боці людяності. А людяність не повинна бути питанням вибору. Дякую», – заявила Олійникова.

У третьому колі «Ролан Гаррос» Олійникова програла у двох сетах 23-й ракетці світу та прихильниці диктатора Володимира Путіна Діані Шнайдер. Напередодні матчу Олександра критикувала суперницю за підтримку війни проти України.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

Діана Шнайдер – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 6:1

