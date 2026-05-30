Франція відмовилася видати візу переможниці «Ролан Гаррос», яка поширювала російську пропаганду

glavcom.ua
Російський екстенісист Кафельников повідомив, що Франція не видала візу чемпіонці «Ролан Гаррос» Кузнєцовій

Франція відмовилася видати візу переможниці «Ролан Гаррос» росіянці Світлані Кузнєцовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х іншого російського екстенісиста Євгенія Кафельникова.

«Нереально!!! Французьке консульство в Москві не видало візу чемпіонці «Ролан Гаррос» Світлані Кузнєцовій! Дійсно думав, що вони люблять своїх чемпіонів», – написав Кафельников.

Кузнєцова та російська пропаганда

Світлана Кузнєцова відома тим, що поширює російські пропагандистські тези.

У 2023 році їй не сподобалася заява чеської тенісистки Петри Квітової про те, що росіян не варто допускати до участі у Вімблдоні та Олімпійських іграх.

«Чехи досить сильно налаштовані проти російських людей. Мабуть, як і в усьому світі, зараз йде пропаганда, русофобія», – стверджувала Кузнєцова.

9 травня 2026 року екстенісистка на своєму телеграм-каналі опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Світлана Кузнєцова: що відомо

Світлана Кузнєцова народилася 27 червня 1985 року.

Російська тенісистка – заслужений майстер спорту Росії; переможниця двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2004 року та Відкритий чемпіонат Франції 2009 року); переможниця 34 турнірів WTA (з них 18 в одиночному розряді); колишня друга ракетка світу в одиночному розряді; переможниця двох Мейджорів у парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії 2005 та 2012 роки); колишня третя ракетка світу у парному розряді; триразова переможниця Кубка Федерації у складі збірної Росії (2004, 2007, 2008 роки).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

