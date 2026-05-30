Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Російський екстенісист Кафельников повідомив, що Франція не видала візу чемпіонці «Ролан Гаррос» Кузнєцовій

Франція відмовилася видати візу переможниці «Ролан Гаррос» росіянці Світлані Кузнєцовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х іншого російського екстенісиста Євгенія Кафельникова.

«Нереально!!! Французьке консульство в Москві не видало візу чемпіонці «Ролан Гаррос» Світлані Кузнєцовій! Дійсно думав, що вони люблять своїх чемпіонів», – написав Кафельников.

Кузнєцова та російська пропаганда

Світлана Кузнєцова відома тим, що поширює російські пропагандистські тези.

У 2023 році їй не сподобалася заява чеської тенісистки Петри Квітової про те, що росіян не варто допускати до участі у Вімблдоні та Олімпійських іграх.

«Чехи досить сильно налаштовані проти російських людей. Мабуть, як і в усьому світі, зараз йде пропаганда, русофобія», – стверджувала Кузнєцова.

9 травня 2026 року екстенісистка на своєму телеграм-каналі опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Світлана Кузнєцова: що відомо

Світлана Кузнєцова народилася 27 червня 1985 року.

Російська тенісистка – заслужений майстер спорту Росії; переможниця двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2004 року та Відкритий чемпіонат Франції 2009 року); переможниця 34 турнірів WTA (з них 18 в одиночному розряді); колишня друга ракетка світу в одиночному розряді; переможниця двох Мейджорів у парному розряді (Відкритий чемпіонат Австралії 2005 та 2012 роки); колишня третя ракетка світу у парному розряді; триразова переможниця Кубка Федерації у складі збірної Росії (2004, 2007, 2008 роки).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.