Стародубцева прикро програла китаянці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»

фото: REUTERS
Українка у двох сетах поступилася Ван Сію

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У третьому раунді українка у двох сетах зазнала поразки від Ван Сію з Китаю. У першому сеті Юлія втратила перевагу з рахунку 3:0. Вона вела з двома брейками. А в другій партії українка програла, хоч і була попереду 4:2.

Стародубцева другий сезон поспіль вийшла у третє коло «Ролан Гаррос», однак поки не змогла пройти далі.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

  • Ван Сію (Китай) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 7:5

У першому колі «Ролан Гаррос» Юлія Стародубцева легко обіграла росіянку Анну Блінкову, а в другому колі сенсаційно перемогла другу ракетку світу з Казахстану Єлєну Рибакіну.

Сьогодні, 29 травня поєдинок третього кола в Парижі проводить українка Еліна Світоліна. Марта Костюк уже забронювала собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

