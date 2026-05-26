Калініна прикро програла і залишає «Ролан Гаррос» після першого раунду

Святослав Василик
Ангеліна Калініна програла на старті «Ролан Гаррос» Діан Паррі з Франції
Українка виграла перший сет 6:0, але все одно поступилася Діан Паррі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 60) зазнала поразки на старті Відкритого чемпіонату Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді українка у трьох сетах програла Діан Паррі (Франція, WTA 92) за 2 години та 23 хвилини. За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків.

Хід матчу

Калініна впевнено почала матч, закривши партію за 27 хвилин із принизливим для суперниці рахунком 6:0. Лише вдруге в кар'єрі тенісистка не поступилася жодним геймом протягом сету в основі турнірів Грендслем.

У другому сеті за рахунку 2:2 Паррі виграла чотири гейми поспіль та з рахунком 6:4 перевела матч на третій сет. Найдовшою (1:04 години) вийшла заключна партія, що розпочалася з брейку Калініної. Паррі зробила зворотній брейк за рахунку 1:2, а вирішальний гейм матчу виграла на подачі української суперниці – 6:4.

Це було п'яте очне протистояння. Ангеліна вдруге поступилася Діан. Минула поразка Ангеліни від Паррі була три роки тому також у першому колі «Ролан Гаррос».

Калініна 10-й раз у кар'єрі виступила на «Ролан Гаррос». Її найкращим результатом є стадія 1/32 фіналу, до якої вона добиралася тричі – у 2021, 2022 та 2025 роках.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/64 фіналу

  • Ангеліна Калініна (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:0, 2:6, 4:6

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції здолала угорку Анну Бондар. А Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву.

Раніше Дарія Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Теги: теніс Ролан Гаррос Ангеліна Калініна

