Обдарована українська тенісистка отримала важку травму і просить про допомогу



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Дарина Лопатецька потребує негайної операції Великий теніс України

16-річна Дарина Лопатецька входить у топ-30 найсильніших юніорок світу і наразі посідає 231-у позицію в рейтингу WTA

16-річна українська тенісистка отримала під час турніру в Римі важку травму - розрив меніска. Несвоєчасне або недостатньо кваліфіковане лікування може обірвати кар'єру обдарованої спортсменки на самому початку.

Усвідомлюючи складність ситуації, батьки Дарини звернулися до всіх небайдужих із відкритим листом, текст якого подаємо нижче.

«У четвер, 9 травня, виступаючи на професійному турнірі в Римі, член збірної команди України з тенісу, багаторазова чемпіонка Європи та світу в складі збірної команди України, Дарина Лопатецька, отримала травму - розрив меніска.

Тепер їй необхідна термінова операція. Клініка в Італії погодилася зробити екстренну операцію позачергово. Вартість - € 12 000.

Ця операція дасть Дарині шанс повернутися на корт. Просимо всіх небайдужих до долі дівчини надати посильну допомогу.

Номер карти Приватбанку: 5168 7422 3231 0825 (Лопатецька Дарина Валеріївна).

Номер телефону сестри Дарини: +38 (093) 056-21-41 (Марія).

Сподіваємося на Вашу допомогу».

Дарина Лопатецька - 16-річна харків'янка, яка входить у топ-30 найсильніших юніорок світу і на наразі посідає 231-шу позицію в рейтингу WTA. На рахунку тенісистки п'ять професійних титулів ITF, зокрема три - цьогоріч. У червні Лопатецька збиралася дебютувати на Rolland Garros серед гравців до 18 років.