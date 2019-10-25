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    Світоліна отримала суперниць по групі Підсумкового турніру

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    Еліна Світоліна&nbsp; - Світоліна отримала суперниць по групі Підсумкового турніру
    Еліна Світоліна 
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    Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA

    WTA провела жеребкування Підсумкового турніру, який стартує 27 жовтня в китайському Шеньчжені.

    У змаганнях братиме участь перша ракетка України Еліна Світоліна.

    За підсумками жеребу наша тенісистка потрапила до Фіолетової групи, де її суперницями будуть Кароліна Плішкова, Б’янка Андрієску та Симона Халеп.

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    У Червоній групі гратимуть Ешлі Барті, Наомі Осака, Петра Квітова та Белінда Бенчич.

    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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