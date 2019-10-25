Світоліна отримала суперниць по групі Підсумкового турніру
Еліна Світоліна
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Відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA
WTA провела жеребкування Підсумкового турніру, який стартує 27 жовтня в китайському Шеньчжені.
У змаганнях братиме участь перша ракетка України Еліна Світоліна.
За підсумками жеребу наша тенісистка потрапила до Фіолетової групи, де її суперницями будуть Кароліна Плішкова, Б’янка Андрієску та Симона Халеп.
У Червоній групі гратимуть Ешлі Барті, Наомі Осака, Петра Квітова та Белінда Бенчич.