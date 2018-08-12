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    Світоліна програла Стівенс в півфіналі турніру в Монреалі

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    Еліна Світоліна - Світоліна програла Стівенс в півфіналі турніру в Монреалі
    Еліна Світоліна

    Рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки

    Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Монреалі.

    У півфіналі українська тенісистка поступилася представниці США Слоу Стівенс.

    Матч тривав трохи більше 1,5 години.

    Раніше між собою грали двічі, рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки, яка обидва матчі виграла на харді.

    Зазначимо, що Світоліна була чинною чемпіонкою цього турніру.

    Coupe Rogers - WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $ 2,820,000

    Другий раунд

    Слоу Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:3, 6:3

    теніс Еліна Світоліна
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