Світоліна програла Стівенс в півфіналі турніру в Монреалі



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Еліна Світоліна

Рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки

Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Монреалі.

У півфіналі українська тенісистка поступилася представниці США Слоу Стівенс.

Матч тривав трохи більше 1,5 години.

Раніше між собою грали двічі, рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки, яка обидва матчі виграла на харді.

Зазначимо, що Світоліна була чинною чемпіонкою цього турніру.

Coupe Rogers - WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

Призовий фонд: $ 2,820,000

Другий раунд

Слоу Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:3, 6:3