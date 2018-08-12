Світоліна програла Стівенс в півфіналі турніру в Монреалі
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Розсилка
Еліна Світоліна
Рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки
Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал престижного тенісного турніру, що наразі проходить у Монреалі.
У півфіналі українська тенісистка поступилася представниці США Слоу Стівенс.
Матч тривав трохи більше 1,5 години.
Раніше між собою грали двічі, рахунок особистих зустрічей тепер - 2:1 на користь американки, яка обидва матчі виграла на харді.
Зазначимо, що Світоліна була чинною чемпіонкою цього турніру.
Coupe Rogers - WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $ 2,820,000
Другий раунд
Слоу Стівенс (США) - Еліна Світоліна (Україна) - 6:3, 6:3