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    Світоліна прокоментувала перемогу в півфіналі Підсумкового чемпіонату WTA

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    Еліна Світоліна має зіграти в 2019 році ще один матч - Світоліна прокоментувала перемогу в півфіналі Підсумкового чемпіонату WTA
    Еліна Світоліна має зіграти в 2019 році ще один матч
    Великий теніс України

    Еліну трохи засмутила травма суперниці

    Українка Еліна Світоліна другий рік поспіль вийшла у фінал на Підсумковому чемпіонаті WTA.

    У півфіналі суперниця Світоліної Белінда Бенчіч зі Швейцарії знялася через травму при рахунку 4:1 на користь Еліни в третьому сеті.

    «Ніколи не хочеться закінчувати матч таким чином. Це важко спостерігати, коли суперниця знімається через травму. Думаю, що для Белінди це був важкий момент. Це кінець сезону, один з найбільших турнірів і ти, звичайно ж, хочеш зіграти якомога краще. Будемо сподіватися, що вона зможе відновитися і бути в формі до наступного сезону.

    Стосовно много виходу в фінал, то до старту змагань я очікувала, що тут будуть дуже важкі матчі. Це останній турнір сезону і завтра у мене буде останній матч в сезоні. Це буде важкий поєдинок, але я залишу всі сили на корті, щоб знову підняти над головою цей трофей чемпіонки».

    У фіналі українка зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті з Австралії, яка перемогла чешку Кароліну Плішкову.

    У минулому році у вирішальному матчі в Сінґапурі Еліна Світоліна обіграла американку Слоан Стівенс.

    теніс Еліна Світоліна Ешлі Барті Слоан Стівенс Белінда Бенчіч Підсумковий турнір
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