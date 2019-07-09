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    Світоліна: Сподіваюся, у півфіналі Wimbledon вперше зіграю на центральній арені

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    Еліна Світоліна не очікувала, що зайде на Вімблдонському турнірі так далеко - Світоліна: Сподіваюся, у півфіналі Wimbledon вперше зіграю на центральній арені
    Еліна Світоліна не очікувала, що зайде на Вімблдонському турнірі так далеко
    Фейсбук Еліни Світоліної

    Наша тенісистка поділилася враженнями від перемоги над Кароліною Муховою

    Українка Еліна Світоліна сьогодні в двох сетах обіграла чешку Кароліну Мухову в 1/4 фіналу Wimbledon.

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    «Приголомшливі емоції! – ділиться враженнями Еліна після матчу. - Це буде мій перший півфінал на турнірах Grand Slam. Насправді не очікувала, що це трапиться саме на Wimbledon. Звичайно, я e великому передчутті і вже чекаю на свій півфінальний матч.

    Мухова – дуже непроста суперниця. Думаю, що трав'яне покриття їй підходить. Мені дійсно довелося боротися за кожне очко. Перебити ще один додатковий м'яч через сітку – це був ключ до перемоги сьогодні, це мені і допомогло. Я намагалася боротися в кожному розіграші і шукати свої нагоди.

    Тепер у мене буде ще один шанс вийти на ці корти, зіграти тут ще один матч, сподіваюся, що це буде центральний корт. Подивимося, але якщо так, то це буде мій перший матч на центральній арені».

    У матчі 1/2 фіналу українка зіграє з румункою Сімоною Халеп.

    Джерело: Великий теніс України

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