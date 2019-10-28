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    Світоліна виграла шалений за напругою тай-брейк і стартувала на Підсумковому турнірі з перемоги

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    Еліна світоліна успішно стартувала в Шеньчжені - Світоліна виграла шалений за напругою тай-брейк і стартувала на Підсумковому турнірі з перемоги
    Еліна світоліна успішно стартувала в Шеньчжені
    Instagram Еліни Світоліної

    Еліна перемогла Кароліну Плішкову

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна розпочала з перемоги захист титулу на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000), який стартував у китайському Шеньчжені.

    У поєдинку першого туру групового турніру Еліна перемогла другу тенісистку світу Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6(12), 6:4.

    Ключовим відрізком зустрічі став тай-брейк першого сету, який розтягнувся відразу на 26 розіграшів. Схиливши шальки терезів на свій бік, Світоліна отримала перевагу і в другому сеті нею скористалася.

    Матч тривав дві години.

    Зауважимо, що це було десяте очне протистояння Еліни і Кароліни. Після цієї перемоги українки рахунок матчів вирівнявся – 5-5. При цьому Світоліна виграла чотири останніх очних поєдинки з Плішковою. До речі, попередній раз суперниці зустрічалися якраз у фіналі торішнього Підсумкового турніру.

    У другому турі 30 жовтня Світоліна зустрінеться з чемпіонкою US Open Б’янкою Андреєску з Канади, яка сьогодні ще зіграє свій матч першого туру проти румунки Сімони Халеп.

     Читайте також: Українка Кіченок перемогла на Підсумковому тенісному турнірі (відео)
    теніс Еліна Світоліна Кароліна Плішкова Б'янка Андреєску Підсумковий турнір
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