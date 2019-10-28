Світоліна виграла шалений за напругою тай-брейк і стартувала на Підсумковому турнірі з перемоги



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Еліна світоліна успішно стартувала в Шеньчжені Instagram Еліни Світоліної

Еліна перемогла Кароліну Плішкову

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна розпочала з перемоги захист титулу на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000), який стартував у китайському Шеньчжені.

У поєдинку першого туру групового турніру Еліна перемогла другу тенісистку світу Кароліну Плішкову з Чехії – 7:6(12), 6:4.

Ключовим відрізком зустрічі став тай-брейк першого сету, який розтягнувся відразу на 26 розіграшів. Схиливши шальки терезів на свій бік, Світоліна отримала перевагу і в другому сеті нею скористалася.

Матч тривав дві години.

Зауважимо, що це було десяте очне протистояння Еліни і Кароліни. Після цієї перемоги українки рахунок матчів вирівнявся – 5-5. При цьому Світоліна виграла чотири останніх очних поєдинки з Плішковою. До речі, попередній раз суперниці зустрічалися якраз у фіналі торішнього Підсумкового турніру.

У другому турі 30 жовтня Світоліна зустрінеться з чемпіонкою US Open Б’янкою Андреєску з Канади, яка сьогодні ще зіграє свій матч першого туру проти румунки Сімони Халеп.