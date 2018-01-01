Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в ОАЕ

Матч тривав трохи більше двох годин

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ. У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Китаю Ван Цян. На старті зустрічі українка відігралася з подвійного брейкпоінта, після чого сама зробила брейк. До кінця партії наша тенісистка віддала суперниці лише один гейм, а китаянка не



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Еліна Світоліна. Фото: БТУ

Матч тривав трохи більше двох годин

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ.

У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Китаю Ван Цян.

На старті зустрічі українка відігралася з подвійного брейкпоінта, після чого сама зробила брейк. До кінця партії наша тенісистка віддала суперниці лише один гейм, а китаянка не скористалася ще двома шансами на брейк.

У другому сеті Ван Цян лідирувала 5:2, але подати на партію не змогла. Світоліной вдалося зрівняти рахунок, відігравши три сетбола на своїй подачі в десятому геймі.

Потім у Еліни було три прихованих матчбола, всі з яких китаянка відіграла. Українка мала потрійний геймбол, щоб перевести сет на тайбрейк, проте програла п'ять розіграшів поспіль: 7:5 на користь суперниці.

У вирішальному сеті Світоліна відразу ж вийшла вперед з брейком, пізніше взяла ще один гейм на подачі суперниці, а в підсумку зуміла завершити зустріч на свою користь за 2 години і 10 хвилин.

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Призовий фонд: $2,623,485

Друге коло

Еліна Світоліна (Україна) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 5:7, 6:2

Джерело: btu.org.ua