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    Світоліна вийшла у чвертьфінал тенісного турніру в ОАЕ

    Матч тривав трохи більше двох годин
    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ. У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Китаю Ван Цян. На старті зустрічі українка відігралася з подвійного брейкпоінта, після чого сама зробила брейк. До кінця партії наша тенісистка віддала суперниці лише один гейм, а китаянка не
    • Сьогодні, 18:50
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ
    Еліна Світоліна. Фото: БТУ

    Матч тривав трохи більше двох годин

    Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ.

    У другому колі українська тенісистка перемогла представницю Китаю Ван Цян.

    На старті зустрічі українка відігралася з подвійного брейкпоінта, після чого сама зробила брейк. До кінця партії наша тенісистка віддала суперниці лише один гейм, а китаянка не скористалася ще двома шансами на брейк.

    У другому сеті Ван Цян лідирувала 5:2, але подати на партію не змогла. Світоліной вдалося зрівняти рахунок, відігравши три сетбола на своїй подачі в десятому геймі.

    Потім у Еліни було три прихованих матчбола, всі з яких китаянка відіграла. Українка мала потрійний геймбол, щоб перевести сет на тайбрейк, проте програла п'ять розіграшів поспіль: 7:5 на користь суперниці.

    У вирішальному сеті Світоліна відразу ж вийшла вперед з брейком, пізніше взяла ще один гейм на подачі суперниці, а в підсумку зуміла завершити зустріч на свою користь за 2 години і 10 хвилин.

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    Друге коло

    Еліна Світоліна (Україна) - Ван Цян (Китай) - 6:1, 5:7, 6:2

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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