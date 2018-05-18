Світоліна вийшла у півфінал престижного тенісного турніру в Італії

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Еліна Світоліна

У чвертьфіналі Еліна перемогла Анжеліку Кербер

Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.

У чвертьфіналі українська тенісистка переграла представницю Німеччини Анжеліку Кербер.

Раніше Світоліна і Кербер провели 12 очних поєдинків (7-5 на користь українки), з яких тільки один - на грунті.

У минулому році українка перемогла представницю Німеччини в Штутгарті в рамках Кубка Федерації.

У поточному сезоні Світоліна і Кербер зіграли один раз - в півфіналі в Дубаї.

Еліна Світоліна не програвала німкені з Монреаля 2016, віддавши суперниці лише один сет за наступні п'ять матчів.

Internazionali BNL d’Italia – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія

Призовий фонд: $3,351,720

Чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) - Анжеліка Кербер (Німеччина) - 6:4, 6:4

Джерело: btu.org.ua