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    Світоліна вийшла у півфінал престижного тенісного турніру в Італії

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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    У чвертьфіналі Еліна перемогла Анжеліку Кербер

    Еліна Світоліна вийшла у півфінал престижного тенісного турніру, який наразі проходить в Римі.

    У чвертьфіналі українська тенісистка переграла представницю Німеччини Анжеліку Кербер.

    Раніше Світоліна і Кербер провели 12 очних поєдинків (7-5 на користь українки), з яких тільки один - на грунті.

    У минулому році українка перемогла представницю Німеччини в Штутгарті в рамках Кубка Федерації.

    У поточному сезоні Світоліна і Кербер зіграли один раз - в півфіналі в Дубаї.

    Еліна Світоліна не програвала німкені з Монреаля 2016, віддавши суперниці лише один сет за наступні п'ять матчів.

    Internazionali BNL d’Italia – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія

    Призовий фонд: $3,351,720

    Чвертьфінал

    Еліна Світоліна (Україна) - Анжеліка Кербер (Німеччина) - 6:4, 6:4

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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