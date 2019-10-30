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    Світоліна вийшла в півфінал Підсумкового турніру

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    Еліна Світоліна - Світоліна вийшла в півфінал Підсумкового турніру
    Еліна Світоліна
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    Українка перемогла румунку Халеп у другому матчі в групі

    Восьма ракетка світу 25-річна українка Еліна Світоліна гарантувала собі місце в півфіналі Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

    У другому матчі групи Світоліна перемогла румунку Симону Халеп – 7:5, 6:3. Для перемоги українці знадобилося 57 хвилин.

    Нагадаємо, чинна чемпіонка минулорічного Підсумкового турніру Світоліна в першому матчі групи перемогла Кароліну Плішкову - 7:6, 6:4. У заключному матчі групи Світоліна зіграє проти Б’янки Андреєску.

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