Світоліна вийшла в півфінал Підсумкового турніру
Еліна Світоліна
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Українка перемогла румунку Халеп у другому матчі в групі
Восьма ракетка світу 25-річна українка Еліна Світоліна гарантувала собі місце в півфіналі Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.
У другому матчі групи Світоліна перемогла румунку Симону Халеп – 7:5, 6:3. Для перемоги українці знадобилося 57 хвилин.
Нагадаємо, чинна чемпіонка минулорічного Підсумкового турніру Світоліна в першому матчі групи перемогла Кароліну Плішкову - 7:6, 6:4. У заключному матчі групи Світоліна зіграє проти Б’янки Андреєску.
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