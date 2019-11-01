Світоліна зізналася, що виграла останній матч WTA Finals для бабусі



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Еліна Світоліна не звикла грати розслаблено Instagram Еліни Світоліної

Зустріч з Софією Кенін не мала турнірного значення

Українка Еліна Світоліна поділилася емоціями від своєї третьої перемоги на груповому етапі Підсумкового турніру WTA. У двох сетах вона обіграла американку Софію Кенін – 7:5, 7:6 (10). У турнірному плані цей матч нашої теніситки вже нічого не вирішував.

«Кожного разу, виходячи на корт, я повинна виграти. Таким чином мене виховували батьки – борись за кожну можливість, віддавай сто відсотків заради успіху. Думаю, найперше саме вони розлютилися б, віддай я Софії цей матч. Сумувала б і моя бабуся з цього приводу.

Тай-брейк? Так, було драматично. Втім, для мене це не в новинку – в матчі з Плішковою була аналогічна ситуація, тому я знала, що потрібно лише залишатися сильною і продовжувати боротися», - цитує Світоліну офіційний сайт WTA.

Суперником Еліни по півфінальному матчу стане швейцарка Белінда Бенчіч. Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою WTA Finals.

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