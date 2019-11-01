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    Світоліна зізналася, що виграла останній матч WTA Finals для бабусі

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    Еліна Світоліна не звикла грати розслаблено - Світоліна зізналася, що виграла останній матч WTA Finals для бабусі
    Еліна Світоліна не звикла грати розслаблено
    Instagram Еліни Світоліної

    Зустріч з Софією Кенін не мала турнірного значення

    Українка Еліна Світоліна поділилася емоціями від своєї третьої перемоги на груповому етапі Підсумкового турніру WTA. У двох сетах вона обіграла американку Софію Кенін – 7:5, 7:6 (10). У турнірному плані цей матч нашої теніситки вже нічого не вирішував.

    «Кожного разу, виходячи на корт, я повинна виграти. Таким чином мене виховували батьки – борись за кожну можливість, віддавай сто відсотків заради успіху. Думаю, найперше саме вони розлютилися б, віддай я Софії цей матч. Сумувала б і моя бабуся з цього приводу.

    Тай-брейк? Так, було драматично. Втім, для мене це не в новинку – в матчі з Плішковою була аналогічна ситуація, тому я знала, що потрібно лише залишатися сильною і продовжувати боротися», - цитує Світоліну офіційний сайт WTA.

    Суперником Еліни по півфінальному матчу стане швейцарка Белінда Бенчіч. Нагадаємо, Світоліна є чинною чемпіонкою WTA Finals.

     Читайте також: Визначилися всі півфіналісти Підсумкового турніру WTA
    теніс Еліна Світоліна Белінда Бенчіч Софія Кенін Підсумковий турнір
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