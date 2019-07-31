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    Світоліна: Я поквапилася з перемогою на Підсумковому турнірі

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    Еліна Світоліна збирається пробитися на Підсумковий турнір і цьогоріч - Світоліна: Я поквапилася з перемогою на Підсумковому турнірі
    Еліна Світоліна збирається пробитися на Підсумковий турнір і цьогоріч
    WTA

    Українська тенісистка готується стартувати на турнірі в Сан-Хосе

    Еліна Світоліна розповіла про свої цілі і завдання на кінцівку сезону-2019. Світоліна на цьому тижні в статусі лідера посіву стартує на турнірі WTA Premier в Сан-Хосе. У другому раунді сьома ракетка світу зустрінеться з росіянкою Дариною Касаткіною.

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    Чинна чемпіонка Підсумкового турніру поки не входить у топ-8 Чемпіонській гонці WTA, але в разі успішного виступу в Сан-Хосе Світоліна може піднятися в прохідну зону.

    «Моя мета – зіграти на WTA Finals в Шеньчжені, - цитує Еліну офіційний сайт WTA. - Звичайно, є й кілька інших цілей в тенісі, ти хочеш стати першим, хочеш виграти «мейджор», але з самого початку року моєю метою було вдосконалення своєї гри і кожен раз, коли я виходжу на корт, показую найкраще, на що здатна. Бути кращою з кожним днем, впевненішою в собі і постаратися отримувати задоволення від важких моментів.

    Що я думаю стосовно рекордної суми призових на Підсумковому турнірі в цьому році? Думаю, що я поквапилася з перемогою а один рік (сміється). Загалом це чудові новини для жіночого тенісу. Чудово, що спонсори інвестують в жіночий спорт, через кілька років стан речей буде навіть кращим. Так що, це відмінна нагода. Для кожного з нас потрапити на Підсумковий турнір – це мета».

    Зазначимо, що цьогоhsx чемпіонка Підсумкового турніру заробить 4,75 мільйона доларів. Еліна Світоліна за торішню перемогу в Сінгапурі отримала $2,95 млн.

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