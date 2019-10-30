Світоліна з першого місця вийшла в півфінал Підсумкового турніру WTA



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Еліна Світоліна wtatennis.com

Наступна суперниця українки Б’янка Андреєску знялася зі змагань через пошкодження

Українська тенісистка Еліна Світоліна дочасно гарантувала собі вихід з першого місця в півфінал Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

Наступна за розкладом суперниця нашої тенісистки Б’янка Андреєску з Канади знялася зі змагань через пошкодження. 19-річна тенісистка не дограла другий матч групового етапу проти Кароліни Плішкової. За рахунку 3:6 канадка припинила боротьбу через травму лівого коліна.

Відтак 1 листопада Симона Халеп та Кароліна Плішкова розіграють друге місце в пурпуровій групі.

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Світоліна перемогла в групі Плішкову (7:6, 6:4) та Халеп (7:5, 6:3). У заключному матчі групи суперницею українки буде американка російського походження Софія Кенін.

Нагадаємо, раніше Підсумковий турнір через пошкодження дочасно залишила японка Наомі Осака.