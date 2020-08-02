Легка атлетика повернулася до Києва в незвичному форматі. Фоторепортаж із унікальних змагань

«Batte Mile» подарували чимало учасникам і глядачам чимало позитивних емоцій Світлина - Іван Вербицький

Учасники були раді не стільки нагоді поборотися за призові, як можливості банально позмагатися

У суботу, 1 серпня, на київському стадіоні «Піонер» відбулися унікальні легкоатлетичні змагання. Одні з перших у цьому виді спорту після тривалої паузи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Нещодавно столиця також провела першість міста, на якій стрибунка у висоту Юлія Левченко підкорила планку на гросмейстерських двох метрах.

Вчора атлети боролися в командному форматі на дистанції одна миля (1609 метрів). Суть змагань, які мають назву «Batte Mile», простий: на старт виходить дві чи три команди чисельністю по п’ять атлетів кожна, які долають милю. Переможець визначається за сумою показаних членами команди результатів. У ході дистанції команда може в будь-яку мить провести одну заміну – випустити «джокера».

Це вже другий захід такого формату. Вперше він відбувся ще до коронавірусної паузи, у березні цього року, теж у Києві. Організовує ці змагання Асоціація командного бігу України, яка сподівається з часом вивести свій формат на міжнародний рівень. «Ми ставимо собі за мету зробити біг популярним, повернути на бігові змагання глядачів», - каже президент Асоціації, майстер спорту з кросу Юрій Піднебесний.

Зауважимо, що загальний призовий фонд «Batte Mile» склав 125 тисяч гривень. Крім того, перевищивши встановлені напередодні результати як у команді так й індивідуально, учасники могли зірвати «джек-пот» - 500 тисяч гривень. Втім, цього разу атлетам зазіхнути на такі висоти не вдалося.

Разом з тим, треба зауважити, що спортсмени і кілька десятків глядачів раділи не стільки нагоді заробити, скільки відчути знову змагальну атмосферу. «Це вже веселіше й обнадійливіше, сподіваюся, спорт поступово повернеться на стадіони», - каже народний депутат України Георгій Мазурашу, котрий прийшов на «Піонер» на запрошення землячки-легкоатлетки, чемпіонки Європи з бігу на 800 м Наталії Лупу. «Хоча легковажити з коронавірусом теж не треба, - додає. - У мене в рідних Чернівцях хворобу перенесли кілька друзів. Дехто перехворів важкою формою. Мусимо бути обережними, дотримуватися заходів безпеки».

Прийшли на трибуни і деякі титуловані спортсмени – срібна й бронзова призерки Олімпіади-2008 у бігу на 1500 метрів Ірина Ліщинська і Наталія Тобіас, бронзова призерка Ігор-2000 зі стрибків у воду Анна Сорокіна. Вони не покидали трибун стадіону, розгорнувши парасольки, навіть коли розпочався дощ.

Зауважимо, що у «Batte Mile» виступали як професійні атлети, окремі з яких представляють збірні України на середніх дистанціях, так і аматори, представники найактивніших бігових клубів Києва.

Додамо також, що професійні атлети зараз стурбовані зміщенням у строках трьох чемпіонатів України – серед юніорів (на 12-13 серпня), командної першості і чемпіонату з бігу на 10 000 метрів (на 15-16 серпня), які мають відбутися в Луцьку. Це створило учасникам чимало незручностей, адже вони уже встигли забронювати квитки в обидва боки і проживання на волинській землі. Усі розуміють, що перенесення пов’язані з погіршенням епідеміологічної ситуації на заході країни і в них є сенс. Але поряд із тим відзначають, що таке явище можна було передбачити. Тим самим, змагання доречніше було б провести у Києві. Однак керівництво Федерації легкої атлетики України зосередилося виключно на Луцьку.