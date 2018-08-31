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    Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія ще на крок наблизилася до України

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    Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія ще на крок наблизилася до України

    Тепер країни розділяє лише перемога однієї команди

    У плей-офф раунді єврокубків українські клуби завдяки двом нічиїм, «Динамо» з «Аяксом» і «Зорі» з «Лейпцигом», заробили для таблиці коефіцієнтів УЄФА лише одне очко.

    Окрім того, після «Маріуполя» припинила виступ у Лізі Європи й луганська команда, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Таким чином, «Шахтар» уже має чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, «Динамо» здобуло два очки, «Зоря»та «Маріуполь» – по півтора, а «Ворскла» стартуватиме у єврокубках пізніше.

    Отже, в активі України наразі дев'ять очок або 1,8 бала.

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    Після реформи і сьома, і восьма, і дев'ята асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів, трьох – у Лізі Європи.

    А от 10-та позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує у Лізі чемпіонів на етап раніше).

    Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар» ФК Ворскла ФК «Маріуполь» «Зоря»
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