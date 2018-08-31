Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Бельгія ще на крок наблизилася до України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер країни розділяє лише перемога однієї команди

У плей-офф раунді єврокубків українські клуби завдяки двом нічиїм, «Динамо» з «Аяксом» і «Зорі» з «Лейпцигом», заробили для таблиці коефіцієнтів УЄФА лише одне очко.

Окрім того, після «Маріуполя» припинила виступ у Лізі Європи й луганська команда, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Таким чином, «Шахтар» уже має чотири бонуси за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, «Динамо» здобуло два очки, «Зоря»та «Маріуполь» – по півтора, а «Ворскла» стартуватиме у єврокубках пізніше.

Отже, в активі України наразі дев'ять очок або 1,8 бала.

Після реформи і сьома, і восьма, і дев'ята асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові права в обох єврокубках. А саме – участь п’ятьох клубів: двох – у Лізі чемпіонів, трьох – у Лізі Європи.

А от 10-та позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує у Лізі чемпіонів на етап раніше).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2020/21.