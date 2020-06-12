Так творилася історія. Три роки тому збірна України зі стрибків у воду здобула 10 медалей на Євро у Києві (фото)



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Ілля Кваша здобув на домашньому Євро-2017 три медалі - золото і два срібла Фото - Федерація зі стрибків у воду України

Так успішно наша команда не виступала ніколи

12 червня, рівно три роки тому в цей день київський спортивний комплекс «Ліко» вперше приймав чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

124 найсильніших спортсмени з 23-х країн континенту продемонстрували найвищий клас, що в поєднанні з чудовою організацією змагань залишило найкращі враження і в учасників, і у глядачів.

Цей чемпіонат став історичним не лише тому, що вперше Україні довірили проводити найпрестижніші змагання Європи у цьому виді спорту, а ще й тому, що наша збірна виборола перше місце у командній першості і стала володарем Кубка LEN.

В активі українців тоді було 10 медалей – три золота, 4 срібла і 3 бронзи.

Чемпіонами Європи стали Ілля Кваша (трамплін 1 м), Анна Письменська (трамплін 3 с) і Максим Долгов із Олександром Горшковозовим (синхронні стрибки з десятиметрової вишки).

Срібні нагороди домашнього Євро виграли Олександр Горшковозов і Вікторія Кесар (командні змагання), Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик (стрибки з триметрового трампліна мікст-пар), Ілля Кваша (трамплін 3 м), Ілля Кваша та Олег Колодій (синхронні стрибки з триметрового трампліна).

Бронза на рахунку Анастасії Недобіги (трамплін 3 м), Олега Колодія (трамплін 3 м), Валерії Люлько та Софії Лискун (синхронні стрибки з 10-метрової вишки).

Європейська ліга плавання (LEN) високо оцінила організацію чемпіонату-2017 і в 2019 році Київ знову приймав континентальну першість. Але це вже зовсім інша приємна історія.