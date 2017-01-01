Тайсон може не зіграти із «Манчестер Сіті» через травму
- Сьогодні, 09:55
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Півзахисник «Шахтаря» точно не зможе зіграти з «Вересом»
Тайсон отримав травму у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги з «Олімпіком».
На 14-й хвилині його замінив Віктор Коваленко, інформує офіційний сайт донецького клубу.
Напередодні хавбек «гірників» пройшов обстеження.
За повідомленням медичної служби клубу, у футболіста діагностували розтягнення задньої поверхні правого стегна.
Відновлення займе до 10 днів.
Таким чином, під питання участь Тайсона і у вирішальному матчі для «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – із «Манчестер Сіті» 6 грудня.
Бразилець у цьому сезоні зіграв 14-ти матчах Прем'єр-ліги. Незамінним він був і у матчах донеччан у Лізі чемпіонів, відігравши у всіх п'яти поєдинках.
Нагадаємо, участь Тайсона та П'ятова у поєдинку проти «Олександрії» була під питанням.
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