Тайсон може не зіграти із «Манчестер Сіті» через травму

Півзахисник «Шахтаря» точно не зможе зіграти з «Вересом»

Тайсон отримав травму у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги з «Олімпіком». На 14-й хвилині його замінив Віктор Коваленко, інформує офіційний сайт донецького клубу. Напередодні хавбек «гірників» пройшов обстеження. За повідомленням медичної служби клубу, у футболіста діагностували розтягнення задньої поверхні правого