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    Тайсон може не зіграти із «Манчестер Сіті» через травму

    Півзахисник «Шахтаря» точно не зможе зіграти з «Вересом»
    Тайсон отримав травму у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги з «Олімпіком». На 14-й хвилині його замінив Віктор Коваленко, інформує офіційний сайт донецького клубу. Напередодні хавбек «гірників» пройшов обстеження. За повідомленням медичної служби клубу, у футболіста діагностували розтягнення задньої поверхні правого
    • Сьогодні, 09:55
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    Тайсон. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Тайсон. Фото ФК «Шахтар»

    Півзахисник «Шахтаря» точно не зможе зіграти з «Вересом»

    Тайсон отримав травму у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги з «Олімпіком».

    На 14-й хвилині його замінив Віктор Коваленко, інформує офіційний сайт донецького клубу.

    Напередодні хавбек «гірників» пройшов обстеження.

    За повідомленням медичної служби клубу, у футболіста діагностували розтягнення задньої поверхні правого стегна.

    Відновлення займе до 10 днів.

    Таким чином, під питання участь Тайсона і у вирішальному матчі для «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – із «Манчестер Сіті» 6 грудня.

    Бразилець у цьому сезоні зіграв 14-ти матчах Прем'єр-ліги. Незамінним він був і у матчах донеччан у Лізі чемпіонів, відігравши у всіх п'яти поєдинках.

    Нагадаємо, участь Тайсона та П'ятова у поєдинку проти «Олександрії» була під питанням.

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