Тайсон отримав травму стегна в грі з «Олімпіком»
- 25 Листопада, 18:10
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29-річний Тайсон є одним з лідерів «Шахтаря»
Атакуючий півзахисник «Шахтаря» Тайсон отримав пошкодження стегна в матчі 17-го туру УПЛ проти «Олімпіка».
На 12-й хвилині зустрічі «Тайсон» спробував прискоритися, але швидко зупинився і попросив заміну.
Під час наступної зупинки в грі бразилець остаточно покинув поле, тримаючись за задню поверхню стегна. Його місце на полі зайняв Віктор Коваленко.
Точний діагноз і терміни повернення Тайсона на поле, ймовірно, стануть відомі вже після обстеження.
29-річний Тайсон є одним з лідерів «Шахтаря», а в останніх матчах він також виводив команду на поле в якості капітана. В цілому на його рахунку 20 матчів, 2 голи і 4 гольові передачі за «гірників» у всіх турнірах цього сезону.
У 2017 році «Шахтарю» ще належить зіграти чотири матчі - з «Вересом» і «Зорею» в УПЛ, «Ман Сіті» - в Лізі чемпіонів, а також знову «Вересом» в Кубку України.
Джерело: sportarena.com