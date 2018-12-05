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    Тайсон – найкорисніший гравець 17-го туру Прем’єр-ліги

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    Тайсон - Тайсон – найкорисніший гравець 17-го туру Прем’єр-ліги
    Тайсон
    Фото взяте з сайту УПЛ

    Бразилець отримав це визнання за версією InStat

    Індекс ефективності півзахисника «Шахтаря» склав 316 балів.

    Найкориснішим гравцем 17-го туру чемпіонату Прем’єр-ліги став півзахисник «Шахтаря» Тайсон.

    Про це повідомляє офіційний сайт української футбольної Прем’єр-ліги.

    Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 316 балів.

    Також зазначається, що Тайсон переміг у номінації «Найкращий центральний атакувальний півзахисник».

    Друге місце посів півзахисник «Карпат» Франсіско Ді Франко (289 балів).

    Третім став Микола Шапаренко з «Динамо» (276 балів).

    Нагадаємо, у 17-му турі «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка».

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