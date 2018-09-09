Майк Тайсон у Росії заявив, що найкращим боксером світу є українець



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Фото взяте з ресурсу isport.com

«Залізний» Майк знову заявив, що українець Василь Ломаченко володіє найкращим у світі стилем боксування

Росіяни запросили легенду світового боксу Майка Тайсона до Росії, а саме до Челябінської області, на відкриття фізкультурно-оздоровчого комплексу.

На прес-конференції, присвяченій заходу, не обійшлося без провокативних запитань, щодо того, кого Майк Тайсон наразі вважає найсильнішим і найкращим боксером у світі.

Тайсон без зволікання відповів, що, якщо не брати до уваги вагову категорію, а в цілому оцінювати боксерів, то найкращим є боксер з України – Василь Ломаченко.

За словами американця, Ломаченко заслуговує на найвищі оцінки, тому що володіє неперевершеним стилем.

На думку «Залізного» Майка, також хороший бокс показує Еррол Спенс, але він поки що ще не є конкурентом Ломаченка, і на сьогодні Василь – номер один.

Майк Тайсон виявився не єдиним, хто приємно вражений талантом Василя Ломаченка. Не так давно такі відомі зірки американського кіно, як Сильвестр Сталлоне й Арнольд Шварценеггер висловилися в підтримку українця, назвавши його найкращим боксером сучасності.

Джерело: Znaj.ua