Телеканал «Інтер» цієї неділі покаже спеціальну прес-конференцію Олександра Усика



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Під час прес-конференції Олександр поділився своїми планами щодо переходу в суперважку вагу

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу і перший володар кубка Мохаммеда Алі, провів першу прес-конференцію в Україні після завоювання престижного титулу. Телеканал «Інтер» покаже її в неділю, 5 серпня, о 12:00.

Звичайно ж, на зустрічі з журналістами та шанувальниками йшлося про його переможний поєдинок з Муратом Гассіевим.

«Як проходив сам бій, ви все бачили в прямому ефірі на телеканалі «Інтер». Але хотів би зазначити, що на мене дуже хороше враження справили глядачі в залі, – розповів Олександр. – Те, як люди себе вели, коли грали два гімни, коли ми боксували, коли закінчився поєдинок... Підтримували і мене, і Мурата. І ця підтримка була дуже інтелігентною. Не було образ, якихось неприємних криків, хоча зазвичай на боях хтось викрикує «Убий його!» або щось подібне. Тут такого не було. Це залишило приємні враження. Після бою багато людей чекали мене на вулиці майже до ранку. Поки я здав тест на допінг, пройшов всі процедури, то із залу я вийшов приблизно о 4 ранку – початку п'ятого. І весь цей час люди чекали мене, щоб сфотографуватися. Причому не українці – навіть не знаю, звідки вони були».

Також Олександр поділився своїми планами щодо переходу в нову вагову категорію – суперважку вагу. І розповів, про що він мріє поза боксом.

«Я мрію про мир! Іноді фантазую, що б я зробив, якби у мене була золота рибка. Я б у всьому світі прибрав всю брехню і негатив. Я б все зброю в світі знищила. І запропонував би людям змагатися в спорті, в науці – в будь-яких сферах можна змагатися, але без зброї».

Були питання про дітей Усика. Зокрема, про те, чи планує він синів та на бокс. Олександр відповів, що не хотів би, щоб вони заробляли на життя таким способом. А якщо діти все-таки захочуть стати боксерами, він їм пояснить, що це нелегко. Але підтримає будь-який їхній вибір і завжди буде допомагати.

«Інтер» покаже «Говорить чемпіон» - спеціальну прес-конференцію Олександра Усика – в неділю, 5 серпня, о 12:00.