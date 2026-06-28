Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
Олена Остапенко є дочкою українського футболіста Євгенія Остапенка
фото: WTA

Олена Остапенко погано почувала себе під час усього турніру в Істборні

Латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко не змогла дограти півфінальний матч турніру WTA 250 в англійському Істборні проти Татьяни Марії. Про це повідомляє «Главком».

Важкий турнір для Остапенко

Перед півфіналом Олена Остапенко успішно пройшла Франческу Джонс, Панну Удварді та Зейнеп Сонмез, хоча ще до чвертьфіналу перенесла тепловий удар. Незважаючи на це, вона змогла переконливо виграти попередній матч.

Але у зустрічі з Татьяною Марією проблеми зі здоров'ям далися взнаки вже на початку гри. За рахунку 1:4 у першому сеті Остапенко викликала на корт лікаря, який перевірив її стан. Першу партію латвійка програла 1:6, однак у другому сеті змогла повести 2:1. Саме в цей момент матч перервала злива.

Коли організатори були готові відновити гру, латвійка здивувала всіх тим, що просто не повернулася на корт з роздягальні і офіційно повідомила про відмову від продовження поєдинку через погане самопочуття. Як стало відомо, спортсменка продовжувала відчувати наслідки теплового удару, який перенесла кількома днями раніше на тлі аномальної спеки, що охопила значну частину Європи.

Непростий старт на Вімблдоні

Тепер головною інтригою залишається фізичний стан Остапенко перед стартом Вімблдону, який розпочинається вже 29 червня. Через відсутність місця серед сіяних латвійка отримала дуже складну турнірну сітку.

У першому колі вона зустрінеться з британкою Гаррієт Дарт. У разі перемоги наступною суперницею може стати ще одна представниця Великої Британії – Емма Радукану, а вже в третьому колі Остапенко потенційно чекає поєдинок із першою ракеткою турніру Ариною Соболенко.

Попри складний жереб, латвійка неодноразово доводила, що здатна перемагати найсильніших суперниць. Зокрема, вона виграла всі шість матчів проти Іги Швьонтек, а минулого року також перемогла Сабаленко під час їхньої останньої зустрічі на турнірі в Штутгарті. 

Нагадаємо, що Вімблдон анонсував важливе нововведення щодо ігор у спеку

Теги: Вімблдон теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Розпочинається найцікавіше: де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Розпочинається найцікавіше: де дивитися матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Норвегія потрапила до історії Чемпіонату світу після гри з Францією
Норвегія потрапила до історії Чемпіонату світу після гри з Францією
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
Тенісистам стане легше. Вімблдон анонсував важливе нововведення
Тенісистам стане легше. Вімблдон анонсував важливе нововведення
Календар матчів 1/16 Чемпіонату світу з футболу
Календар матчів 1/16 Чемпіонату світу з футболу
Україна – Болгарія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Україна – Болгарія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua