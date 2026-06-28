Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном

Олена Остапенко погано почувала себе під час усього турніру в Істборні

Латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко не змогла дограти півфінальний матч турніру WTA 250 в англійському Істборні проти Татьяни Марії. Про це повідомляє «Главком».

Важкий турнір для Остапенко

Перед півфіналом Олена Остапенко успішно пройшла Франческу Джонс, Панну Удварді та Зейнеп Сонмез, хоча ще до чвертьфіналу перенесла тепловий удар. Незважаючи на це, вона змогла переконливо виграти попередній матч.

Але у зустрічі з Татьяною Марією проблеми зі здоров'ям далися взнаки вже на початку гри. За рахунку 1:4 у першому сеті Остапенко викликала на корт лікаря, який перевірив її стан. Першу партію латвійка програла 1:6, однак у другому сеті змогла повести 2:1. Саме в цей момент матч перервала злива.

Коли організатори були готові відновити гру, латвійка здивувала всіх тим, що просто не повернулася на корт з роздягальні і офіційно повідомила про відмову від продовження поєдинку через погане самопочуття. Як стало відомо, спортсменка продовжувала відчувати наслідки теплового удару, який перенесла кількома днями раніше на тлі аномальної спеки, що охопила значну частину Європи.

Непростий старт на Вімблдоні

Тепер головною інтригою залишається фізичний стан Остапенко перед стартом Вімблдону, який розпочинається вже 29 червня. Через відсутність місця серед сіяних латвійка отримала дуже складну турнірну сітку.

У першому колі вона зустрінеться з британкою Гаррієт Дарт. У разі перемоги наступною суперницею може стати ще одна представниця Великої Британії – Емма Радукану, а вже в третьому колі Остапенко потенційно чекає поєдинок із першою ракеткою турніру Ариною Соболенко.

Попри складний жереб, латвійка неодноразово доводила, що здатна перемагати найсильніших суперниць. Зокрема, вона виграла всі шість матчів проти Іги Швьонтек, а минулого року також перемогла Сабаленко під час їхньої останньої зустрічі на турнірі в Штутгарті.

Нагадаємо, що Вімблдон анонсував важливе нововведення щодо ігор у спеку.