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Мессі тягне до суду ЗМІ, які порушили право на приватність під час похорону батька

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі тягне до суду ЗМІ, які порушили право на приватність під час похорону батька
Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри
фото: Getty Images

Церемонія прощання з Хорхе Мессі не мала бути публічною

Аргентинський нападник Ліонель Мессі має намір звернутися до суду через дії ЗМІ, які порушили право на приватність під час церемонії прощання з батьком футболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Франа Касаретто.

«Ліонель Мессі підтвердив, що вживатиме юридичних заходів проти аргентинських ЗМІ, які порушили приватність сім'ї під час прощання з Хорхе Мессі», – написав Касаретто.

Варто зазначити, що Мессі прилетів приватним літаком, щоб відвідати похорон батька.

Церемонія прощання з Хорхе Мессі не мала бути публічною. Однак, ЗМІ вдалося зафіксувати присутніх на кладовищі в Росаріо.

Як повідомлялося, Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.

Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.

Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. 

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Теги: смерть Ліонель Мессі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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