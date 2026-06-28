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Тенісистам стане легше. Вімблдон анонсував важливе нововведення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тенісистам стане легше. Вімблдон анонсував важливе нововведення
У Великій Британії очікується значна спека
фото: AELTC

Нові правила допоможуть гравцям краще відновлюватися під час важких ігор

Організатори Вімблдону оголосили про введення спеціального медичного протоколу на тлі рекордної спеки, яка охопила Центральну та Західну Європу. Про це повідомляє «Главком».

Як працюватиме нове правило

Під час кваліфікації в Лондоні температура сягала понад +35°C, тому Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету ухвалив нове «правило екстремальних умов», покликане захистити здоров'я тенісистів. Згідно з ним спеціальна перерва запроваджуватиметься лише тоді, коли індекс теплового стресу WBGT досягне або перевищить позначку 30,1°C. На відміну від звичайної температури повітря, цей показник враховує також вологість і теплове випромінювання від покриття корту.

У разі такої ситуації тенісисти отримають право на 10-хвилинну паузу для охолодження. У чоловічих матчах вона проводитиметься між третім і четвертим сетами, а в жіночих – перед вирішальним третім сетом. При цьому правило не застосовуватиметься на критих кортах, у парному розряді та під час догравання перенесених матчів.

Хто стане найбільшим бенефіціаром правила?

Одним із головних фаворитів, який потенційно може отримати найбільшу користь від нововведення, називають чинного чемпіона турніру Янніка Сіннера. Італієць уже неодноразово стикався з фізичними проблемами під час гри в екстремальну спеку. Найгучнішим прикладом став його матч на «Ролан Гаррос», де після впевненої переваги він не зміг утримати переможний рахунок через судоми та погіршення самопочуття.

Цього року Сіннер серйозно підготувався до можливих погодних труднощів. На тренуваннях його вже помітили у спеціальному охолоджувальному жилеті, який допомагає знижувати температуру тіла до та після фізичних навантажень.

Зміни для вболівальників

Додаткових заходів вжили й для глядачів турніру. На території Вімблдону збільшили кількість пунктів із питною водою та затінених зон відпочинку. Організатори також рекомендують глядачам користуватися сонцезахисними засобами, носити головні убори та легкий одяг, щоб уникнути перегрівання під час матчів.

Нагадаємо, що організатори Вімблдону повідомили про рекордний призовий фонд

Теги: Вімблдон правила теніс

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