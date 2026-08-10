Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 13 по 16 серпня у Загребі

Лідерка жіночої збірної Росії зі спортивної гімнастики та прихильниця диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова отримала хорватську візу за три дні до старту Чемпіонату Європи 2026 у Загребі. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські пропагандисти

«Велику роботу було проведено в Москві, насамперед МЗС РФ, і нашим посольством, у результаті четверо російських спортсменів візьмуть участь у чемпіонаті. На окрему подяку заслуговують ті, хто заступився за російську збірну зі спортивної гімнастики, насамперед керівництво Хорватської гімнастичної спілки, яке активно підключилося до вирішення питання», – наводять пропагандисти заяву посольства Росії у Хорватії.

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 13 по 16 серпня.

Раніше повідомлялося, що Ангеліні Мельниковій було відмовлено у отриманні візи.

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.



Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 7, 2025

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.