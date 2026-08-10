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Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій
Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 13 по 16 серпня у Загребі

Лідерка жіночої збірної Росії зі спортивної гімнастики та прихильниця диктатора Володимира Путіна Ангеліна Мельникова отримала хорватську візу за три дні до старту Чемпіонату Європи 2026 у Загребі. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські пропагандисти

«Велику роботу було проведено в Москві, насамперед МЗС РФ, і нашим посольством, у результаті четверо російських спортсменів візьмуть участь у чемпіонаті. На окрему подяку заслуговують ті, хто заступився за російську збірну зі спортивної гімнастики, насамперед керівництво Хорватської гімнастичної спілки, яке активно підключилося до вирішення питання», – наводять пропагандисти заяву посольства Росії у Хорватії.

Жіночий Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 13 по 16 серпня.

Раніше повідомлялося, що Ангеліні Мельниковій було відмовлено у отриманні візи

Лістунова та Мельникова також в Instagram поширювали пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

Мельникову ЗМІ називають «Чемпіонкою терору» за її підтримку війни проти України. Вона брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».

Варто зазначити, що Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.

Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.

Як повідомлялося, у лютому цього року Україна запровадила санкції проти Мельникової.

Теги: Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика спорт

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