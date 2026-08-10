«Динамо» підписало контракт з 18-річним футболістом з Гани – ЗМІ

Ганіву мав можливість проявити себе в системах англійських «Челсі», «Борнмута» та «Брентфорда»

На міжнародному рівні Фатау Ганіву захищав кольори юнацьких збірних Гани різних вікових категорій

Київське «Динамо» підписало контракт з 18-річним ганським півзахисником Фатау Ганіву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GhanaSoccerNet.

Зазначається, що контракт із молодим футболістом розрахований на три роки.

Ганіву перебрався до київського клубу з ганського «АС Коппан», який виступає у третьому за силою дивізіоні країни. За інформацією джерела, інтерес до футболіста також проявляли інші клуби.

Раніше Ганіву мав можливість проявити себе в системах англійських «Челсі», «Борнмута» та «Брентфорда», а також австрійського «Зальцбурга». Найдовше ганський футболіст перебував у «Челсі» – близько місяця він тренувався разом із командами U-18 та U-21 і виходив на поле в матчах проти «Манчестер Юнайтед» та «Шеффілд Юнайтед».

На міжнародному рівні Ганіву захищав кольори юнацьких збірних Гани різних вікових категорій. У складі команди U-16 він став переможцем турніру УЄФА в Сербії, після чого представляв збірні країни U-17 та U-20.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало азербайджанський «Карабах» (1:0) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2026/27.

Активніше розпочали «скакуни». Підопічні Гурбана Гурбанова створили низку моментів біля воріт Суркіса-молодшого. Кащук влучив у голкіпера «біло-синіх» із гострого кута та не поцілив у дальній після розрізного пасу, а ось Муаддіб схибив із дистанції.

«Динамо» натомість відповіло відразу голом. Забитий м'яч став наслідком збігу обставин. Михавко перехопив м'яч, а Бражко з відскоку закинув уперед на лінію штрафного. Там Барконьї намагався головою відкинути воротарю, але з-за спини вискочив Пономаренко та проштовхнув м'яч за лінію.

Голів більше глядачі не побачили, а доля протистояння вирішиться за тиждень у Баку.