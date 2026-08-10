Збірна України здобула бронзу Чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства

Українці повертаються з нагородами зі Стамбулу

Збірна України здобула бронзові нагороди Чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 3-9 серпня турецький Стамбул приймав континентальну першість із сучасного п'ятиборства. За підсумками передостаннього змагального дня українці піднялися на подіум в чоловічих командних змаганнях.

Бронзовими призерами стали Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай. Учасники змагалися у фехтуванні, на смузі перешкод, у стрільбі, у плаванні та в лазер-рані. Українська команда завершила змагання з результатом 4668 очок. Чемпіонами стали представники Угорщини (4733), «срібло» – у Франції (4705).

Найбільше очок серед українців набрав Юрій Ковальчук – 1587. В особистій першості п'ятиборець посів четверте місце, зупинившись за крок від п'єдесталу пошани.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.