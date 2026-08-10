Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України здобула бронзу Чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України здобула бронзу Чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства
Бронзовими призерами континентальної першості стали Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай

Українці повертаються з нагородами зі Стамбулу

Збірна України здобула бронзові нагороди Чемпіонату Європи з сучасного п'ятиборства в чоловічих командних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 3-9 серпня турецький Стамбул приймав континентальну першість із сучасного п'ятиборства. За підсумками передостаннього змагального дня українці піднялися на подіум в чоловічих командних змаганнях.

Бронзовими призерами стали Юрій Ковальчук, Максим Агарушев та Олександр Товкай. Учасники змагалися у фехтуванні, на смузі перешкод, у стрільбі, у плаванні та в лазер-рані. Українська команда завершила змагання з результатом 4668 очок. Чемпіонами стали представники Угорщини (4733), «срібло» – у Франції (4705).

Найбільше очок серед українців набрав Юрій Ковальчук – 1587. В особистій першості п'ятиборець посів четверте місце, зупинившись за крок від п'єдесталу пошани.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Олександра Олійникова (№44 WTA)
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.

Теги: сучасне п'ятиборство спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій та Марк проводять свій другий спільний сезон
Середа та Гриценко здобули бронзу Чемпіонату Європи з водних видів спорту
4 серпня, 22:04
Збірна Киргизстану з тхеквондо через дії шахраїв може пропустити континентальну першість
Жертви шахрайської схеми. Збірна Киргизстану з тхеквондо не вилетіла на Чемпіонат Азії
4 серпня, 18:06
Психіатр Лі Сі Хьон пояснив, чому перестав керувати автівкою
93-річний психіатр з Південної Кореї розкрив секрети довголіття
1 серпня, 11:04
Українці повертаються з Баку з нагородами
Українські борці греко-римського стилю здобули три медалі на Чемпіонаті світу U17
30 липня, 10:58
Данило Сич, Олег Рибак та Максим Ковальчук – чемпіони світу в командному заліку
Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу
28 липня, 15:09
Маршрут зазнав скорочення на понад 40 кілометрів
Організатори скоротили фінальний етап «Тур де Франс»: яка причина рішення
26 липня, 12:57
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у понеділок, 27 липня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського паверліфтера
25 липня, 09:17
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27
Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27: ключові матчі та битви грандів
11 липня, 21:15
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану
Путініст Плющенко незграбно пояснив, чому його син відмовився від російського громадянства
10 липня, 11:55

Новини

Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Фінал Кохана і вдалий виступ дебютантки: чим вразив перший день Чемпіонату Європи з легкої атлетики
Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026
Українці лишилися без півфіналів першого дня Чемпіонату Європи з плавання 2026
УПЛ-2026/27: підсумки другого ігрового тижня
УПЛ-2026/27: підсумки другого ігрового тижня
Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело
Трубін погодився залишити «Бенфіку» – джерело
«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги
«Полісся» впевнено перемогло «Харків» у грі Прем'єр-ліги
Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій
Хорватія все ж дала візу для участі у Чемпіонаті Європи прихильниці Путіна гімнастці Мельниковій

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua