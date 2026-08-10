Три конфедерації закликали провести перевірку скандальної ініціативи Інфантіно

Скандал у світовому футболі набирає обертів

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) та Азіатська конфедерація футболу (АФК) закликали провести незалежну перевірку дій глави Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, який запропонував продати приватним інвесторам частину прав на Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УЄФА.

Конфедерації закликали провести перевірку дій Інфантіно, зазначивши, що ФІФА не повинна відігравати жодної ролі у цьому процесі, оскільки може бути зацікавлена ​​у певних висновках.

«У недавньому листі ФІФА своїм віце-президентам і 211 асоціаціям-членам признається, що в процесі були допущені помилки. У листі це розглядається як непорозуміння, у той час як мало місце помилкове судження. Вона не визнала, що сама пропозиція за своєю суттю є неправильною.

Як і раніше, не визнається, що спроба продати частку в Чемпіонаті світу з футболу була грубим непорозумінням – не просто процедурною помилкою, але фундаментальним порушенням довіри до самих інституцій, яким служить ФІФА.

Вона також зобов'язалася подати повний звіт про ці події раді ФІФА, вкотре не визнавши, що належне управління в умовах такої явної відсутності здорового глузду вимагало б, щоб така перевірка проводилася повністю незалежною третьою стороною, а не самою ФІФА, її персоналом чи будь-якою зацікавленою стороною у футболі. Адміністрація ФІФА не повинна відігравати жодної ролі у проведенні перевірки», – йдеться у зверненні.

На тлі критики Інфантіно керівництво ФІФА провело екстрену зустріч у Марокко. Під час неї віцепрезиденти організації висловили довіру Інфантіно.

Три конфедерації розкритикували зустріч у Марокко, оскільки на неї запросили лише керівний комітет ФІФА, а не весь виконавчий комітет.

«Ця нещодавня зустріч лише посилює побоювання і є продовженням тієї самої моделі поведінки, яка призвела нас до нинішнього моменту. Це поведінка не оберігача гри, а людини, яка вважає, що гра має звітувати перед нею.

Там, де має бути підзвітність, панує мовчання, там, де має бути відкритість – дистанція. Це не ті якості, на які заслуговує керівництво футбольної організації. Ось чому ми зайняли таку позицію: не з власної забаганки і не поодинці, а разом, з почуття обов'язку перед грою, якій ми служимо», – наголосили сторони у своєму зверненні.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.