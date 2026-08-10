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«Полісся» – «Харків». Прогноз і анонс на матч 2 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Харків». Прогноз і анонс на матч 2 туру УПЛ
Житомиряни жодного разу не поступилися «Харкову»
фото: ФК «Металіст 1925»

Претенденти на високі місця зустрінуться в Житомирі

Сьогодні, 10 серпня, житомирське «Полісся» прийме «Харків» у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Харків»

Шанси «поліських вовків» на 11:20 10 серпня виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На ймовірну перемогу житомирян виставлено коефіцієнт 1,9. Зате на потенційну звитягу команди Младена Бартуловіча запропоновано кеф 4,48. На підсумкову нічию закладено бал 3,41. Тим часом нульову нічию оцінено коефіцієнтом 7,29. Натомість на тотал менше 1,5 виставлено кеф 2,79.

Передматчевий стан команд

«Полісся» розпочало сезон на євроарені. У кваліфікації Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня зустрілися з данським «Копенгагеном». Перший матч завершився фестивальною нічиєю (3:3). Голи до свого активу записали нападник Краснопір, хавбек Федор і форвард Філіппов.

А от другий поєдинок житомиряни програли (1:2), а забитий м'яч оформив нападник Гайдучик. У стартовому же турі УПЛ «поліські вовки» здобули вольову перемогу над одеським «Чорноморцем» (2:1). Голами відзначилися вінгер Велетень і той же Краснопір.

«Харків» у стартовому турі здобув непросту перемогу над рівненським «Вересом» (1:0). Перемогу колективу Бартуловіча приніс «джокер». Півзахисник Гаджиєв вийшов із лави запасних і забив переможний м'яч на останній хвилині основного часу.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

На рівні Прем'єр-ліги команди зіграли чотири поєдинки. «Полісся» записало до свого активу дві перемоги. Ще два матчі завершилися внічию, тож «Харків» досі без перемог над житомирянами.

У минулому сезоні поєдинки були малорезультативними. Спершу команди розписали мирову в Житомирі (0:0). А в другому колі «поліські вовки» здобули перемогу (1:0). Єдиний гол оформив півзахисник Брагару.

Де дивитися матч «Полісся» – «Харків»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.

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Теги: ФК «Полісся» ФК «Харків» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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