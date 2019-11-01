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    Тенісну ракетку Серени Вільямс продадуть з аукціону

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    Серена Вільямс - Тенісну ракетку Серени Вільямс продадуть з аукціону
    Серена Вільямс
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    Стартова ціна лоту становитиме 8 000 доларів

    Ракетку американської тенісистки Серени Вільямс продадуть з аукціону. Організатори встановили стартову ціну лоту в 8 000 доларів, інформує Tennis World USA.

    На продаж виставлять ракетку, якою американська тенісистка грала в першому раунді Вімблдону 2005 року. Тоді вона перемогла співвітчизницю Анжелу Хейнс – 6:7, 6:4, 6:2.

    На Вімблдоні-2005 Серена Вільямс дійшла до третього кола, а переможницею стала її старша сестра – Вінус.

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    Серена наразі десята ракетка світу. На останньому для себе турнірі на US Open вона дійшла до фіналу, де поступилася 19-річній канадці Б'янці Андреєску – 3:6, 5:7.

    теніс Серена Вільямс
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