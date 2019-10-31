Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еліна Світоліна WTA

Наша тенісистка захищає минулорічний чемпіонський титул

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич стала другою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA з червоної групи. У вирішальному матчі групи нідерландка Кікі Бертенс відмовилася продовжувати матч проти Бенчич через вірусну хворобу.

Відтак Бенчич стала суперницею нашої Еліни Світоліної в півфіналі. Друга пара півфіналістів наразі ще не сформувалася.

Напередодні Світоліна дочасно гарантувала собі перше місце в пурпуровій групі. У заключному матчі групового етапу вона зіграє проти Софії Кенін, яка замінила травмовану Бьянку Андреєску.

Читайте також: Кличко натякнув на повернення в ринг