  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA
    Еліна Світоліна
    WTA

    Наша тенісистка захищає минулорічний чемпіонський титул

    Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич стала другою півфіналісткою Підсумкового турніру WTA з червоної групи. У вирішальному матчі групи нідерландка Кікі Бертенс відмовилася продовжувати матч проти Бенчич через вірусну хворобу.

    Відтак Бенчич стала суперницею нашої Еліни Світоліної в півфіналі. Друга пара півфіналістів наразі ще не сформувалася.

    Напередодні Світоліна дочасно гарантувала собі перше місце в пурпуровій групі. У заключному матчі групового етапу вона зіграє проти Софії Кенін, яка замінила травмовану Бьянку Андреєску.  

    Читайте також: Кличко натякнув на повернення в ринг
    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ