Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року

Каземіро виступає за «Манчестер Юнайтед» із серпня 2022 року

Опорний півзахисник Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» на правах вільного агента наприкінці червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Друга частина сезону-2025/26 буде останнім періодом Каземіро у футболці «Манчестер Юнайтед». Склад багаторазового чемпіона Англії нині 33-річний бразилець поповнив у серпні 2022 року, коли манкуніанці виклали за нього щонайменше £60 млн мадридському «Реалу».

За «Манчестер Юнайтед» опорник провів 146 матчів, в яких відзначився 21-м голом і 13-ма асистами. Із клубом Каземіро виграв Кубок англійської ліги й Кубок Англії.

«Я нестиму «Манчестер Юнайтед» із собою через усе життя. Від першого дня, коли я вийшов на цей прекрасний стадіон, я відчув пристрасть «Олд Траффорд» і любов, яку тепер поділяю з нашими вболівальниками до цього особливого клубу. Прощатися ще не час – попереду багато спогадів, які ми маємо створити протягом наступних чотирьох місяців. Нам ще є за що боротися разом; я, як завжди, повністю зосереджуся на тому, щоб віддати все можливе задля допомоги нашому клубу в досягненні успіху» , – зазначив гравець.

