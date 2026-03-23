Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер
Антуан Грізманн незабаром вирушить за океан
фото: Reuters

Зірковий нападник готовий нав'язати конкуренцію Ліонелю Мессі

Зірка мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн перейде в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сторони досягли усної згоди пор перехід. Француз повинен приєднатися до «левів» у літнє трансферне вікно. Іспанський гранд нібито відпустить Грізманна безкоштовно, попри контракт до літа 2027 року.

«Орландо Сіті» намагався підписати нападника ще в зимове вікно. Проте, ні сам ветеран, ні «Атлетіко» ентузіазму до такого варіанту розвитку подій не виявили. Зокрема, француз оголосив про наміри виграти з мадридцями Кубок Іспанії та трофей Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Грізманн зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 мячів. Також нападник віддав чотири результативні передачі.

Чим відомий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, виховувався в академії іспанського «Реал Сосьєдада». Дебютував у складі басків у кампанії 2009/10, коли сан-себастьянці змагалися в Сегунді.

Відіграв за «Сосьєдад» кілька років і перебрався до «Атлетіко» в 2014-му. Виступав за мадридців із того часу з двома сезонами перерви на виступи в іспанській «Барселоні». У колекції трофеїв француза Кубок і Суперкубок Іспанії, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Зі збірною Франції тріумфував на ЧС-2018.

Двічі фінішував третім у перегонах за «Золотим м'ячем». Абсолютний універсал середньої лінії та атаки. У різні роки та в різних командах грав на флангах, центрфорварда, відтягнутого нападника, атакувального та навіть центрального хавбеків.

Що відомо про «Орландо Сіті»

Клуб заснований у Флориді в 2010 році, змагається в Східній конференції МЛС із 2015-го. Прізвисько – «леви».

Найвищим досягненням команди залишається півфінал плей-офф у сезоні-2024. Також «Орландо Сіті» завоював Відкритий кубок США в 2022 році. Найвідоміші футболісти в історії команди – бразилець Кака та португалець Нані.

До слова, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Тим часом лідер «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.

Читайте також:

Теги: Антуан Ґрізманн ФК Атлетіко (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер
Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер
Джеймс побив рекорд за кількістю матчів у регулярних чемпіонатах НБА
Джеймс побив рекорд за кількістю матчів у регулярних чемпіонатах НБА
Дорощук здобув золото Чемпіонату світу з легкої атлетики
Дорощук здобув золото Чемпіонату світу з легкої атлетики
Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину у товариській грі
Жіноча збірна України з футзалу розгромила Словаччину у товариській грі
Світоліна, Стародубцева і Костюк вийшли у третє коло турніру WTA 1000 у Маямі
Світоліна, Стародубцева і Костюк вийшли у третє коло турніру WTA 1000 у Маямі
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту з лижних перегонів
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту з лижних перегонів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua