Лідер гранда чемпіонату Іспанії погодився на переїзд у МЛС – інсайдер

Зірковий нападник готовий нав'язати конкуренцію Ліонелю Мессі

Зірка мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн перейде в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сторони досягли усної згоди пор перехід. Француз повинен приєднатися до «левів» у літнє трансферне вікно. Іспанський гранд нібито відпустить Грізманна безкоштовно, попри контракт до літа 2027 року.

«Орландо Сіті» намагався підписати нападника ще в зимове вікно. Проте, ні сам ветеран, ні «Атлетіко» ентузіазму до такого варіанту розвитку подій не виявили. Зокрема, француз оголосив про наміри виграти з мадридцями Кубок Іспанії та трофей Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Грізманн зіграв 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 13 мячів. Також нападник віддав чотири результативні передачі.

Чим відомий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, виховувався в академії іспанського «Реал Сосьєдада». Дебютував у складі басків у кампанії 2009/10, коли сан-себастьянці змагалися в Сегунді.

Відіграв за «Сосьєдад» кілька років і перебрався до «Атлетіко» в 2014-му. Виступав за мадридців із того часу з двома сезонами перерви на виступи в іспанській «Барселоні». У колекції трофеїв француза Кубок і Суперкубок Іспанії, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Зі збірною Франції тріумфував на ЧС-2018.

Двічі фінішував третім у перегонах за «Золотим м'ячем». Абсолютний універсал середньої лінії та атаки. У різні роки та в різних командах грав на флангах, центрфорварда, відтягнутого нападника, атакувального та навіть центрального хавбеків.

Що відомо про «Орландо Сіті»

Клуб заснований у Флориді в 2010 році, змагається в Східній конференції МЛС із 2015-го. Прізвисько – «леви».

Найвищим досягненням команди залишається півфінал плей-офф у сезоні-2024. Також «Орландо Сіті» завоював Відкритий кубок США в 2022 році. Найвідоміші футболісти в історії команди – бразилець Кака та португалець Нані.

