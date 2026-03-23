Лунін завершив переможне дербі Мадрида в особливому статусі

Українець отримав заслужене визнання заслуг перед Королівським клубом

Воротар Андрій Лунін став капітаном мадридського «Реала» під завісу поєдинку зі столичним «Атлетіко» в 29-му турі Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком».

Із капітанською пов'язкою «вершкових» на матч вивів півзахисник Федеріко Вальверде. На 77-й хвилині арбітр вилучив уругвайця, а роль відійшла нападнику Вінісіусу Жуніору. Він же передав пов'язку Луніну під час заміни на 87-й.

На той момент український кіпер був найдосвідченішим виконавцем «Реала» (за часом). Він перебрався на «Бернабеу» ще влітку 2018 року. Щоправда, основним Лунін був лише в сезоні 2023/24, коли важкої травми зазнав його конкурент Тібо Куртуа.

«Реал» оформив непросту перемогу над «Атлетіко» (3:2). Голами в складі «вершкових» відзначився ті ж Вінісіус (дубль) та Вальверде. Український же воротар оформив п'ять сейвів упродовж поєдинку.

З перемогою в активі мадридці продовжили переслідування «Барселони» нагорі турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Каталонці мають в активі 73 очки. Натомість «Реал» набрав 69 пунктів.

До слова, екстренер «Барселони» Ернесто Вальверде визначився з майбутнім. Фахівець вирішив покинути «Атлетік» із Більбао після нинішнього сезону. Тренер працював із «левами» з літа 2022 року.

Тим часом лідер «Барселони» Рафінья визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Бразилець двічі забив англійському «Ньюкаслу». Також він по разу асистував Лопесу та Левандовскі.