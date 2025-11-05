Головна Спорт Новини
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
фото: Krepsinis.net

Штімац не став мовчати про наявні проблеми з верхівкою влади

Ексзірка сербського баскетболу та призер Олімпійських ігор Владімір Штімац опинився в центрі гучного політичного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EuroHoops. 

Його було затримано в Белграді на тлі антиурядових протестів, що відбулися 2 листопада 2025 року. 38-річний спортсмен, відомий своїми міжнародними досягненнями, включаючи срібні медалі на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, Кубку світу-2014 та Євробаскеті-2017, був затриманий разом із 36 іншими учасниками демонстрацій. Протести були приурочені до минулорічної трагедії у Новому Саді, де обвал даху залізничного вокзалу рік тому призвів до загибелі 16 осіб, викликавши масове обурення та звинувачення на адресу корумпованої влади.

Затримання Штімаца відбулося після сутичок між прихильниками уряду та його опонентами перед сербським парламентом. Хоча Міністерство внутрішніх справ Сербії офіційно заявило про затримання за порушення громадського порядку та спричинення інцидентів під час незареєстрованого публічного зібрання, його подальша доля набула суперечливого оберту. Спочатку ЗМІ повідомили про звільнення баскетболіста після ночі в ізоляторі, проте згодом, за наказом Вищої громадської прокуратури Белграда, його було повторно затримано з видачею нового 48-годинного ордера. Цей крок відбувся попри те, що суддя задовольнив апеляцію адвоката Штімаца, який подавав клопотання про скасування його початкового затримання.

Прокуратура висунула проти Штімаца серйозні звинувачення, підозрюючи його у закликах до державного перевороту та підбурюванні учасників протесту до агресивних дій проти поліції та іншого зібрання. Натомість, дружина баскетболіста, Олександра Штімац, різко відреагувала на ситуацію, назвавши звинувачення хибними, а арешт – «прямим наказом Александара Вучича», який є президентом Сербії. Вона закликала прихильників збиратися біля відділку поліції, вимагаючи негайного звільнення чоловіка.

Після повторного затримання та 48-годинного терміну, Штімац мав бути доставлений до Вищої громадської прокуратури для допиту, за результатами якого мало бути прийняте рішення про подальший перебіг справи. Згідно з останніми повідомленнями, Владіміра Штімаца було звільнено після 48-годинного утримання під вартою. Вийшовши на свободу, він подякував всім та закликав боротися проти режиму.

Нагадаємо, що у Марокко троє людей загинули під час протестів проти чемпіонату світу з футболу. Учасники акцій скандували: «Стадіони є, але як щодо лікарень?»

Теги: протест баскетбол

