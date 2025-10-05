У Марокко троє людей загинули під час протестів проти чемпіонату світу з футболу

Учасники акцій скандують: «Стадіони є, але як щодо лікарень?»

У Марокко продовжуються масові протести проти надмірних державних витрат на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Внаслідок заворушень вже загинули троє людей, ще понад 300 отримали поранення, а близько 400 демонстрантів було затримано.

Акції протесту, які преса називає рухом «Покоління Z», не вщухають уже тиждень.

Фото: Reuters

У середу, під час спроби захоплення поліцейської дільниці у місті Лакліа, сили правопорядку відкрили вогонь. Прем’єр-міністр Марокко Азіз Ахануш підтвердив смерть трьох демонстрантів. Міністерство внутрішніх справ Марокко заявило, що жандарми діяли в рамках самооборони, оскільки нападники були озброєні холодною зброєю.

Протестувальники виступають проти корупції, соціальної нерівності та величезних витрат на організацію Кубка африканських націй, що пройде у листопаді цього року, та чемпіонату світу 2030 року, який Марокко прийме спільно з Португалією та Іспанією.

Учасники акцій скандують: «Стадіони є, але як щодо лікарень?».

Вони невдоволені тим, що значні кошти витрачаються на спортивні об'єкти, а не на соціальну підтримку.

