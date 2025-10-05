Головна Спорт Новини
У Марокко троє людей загинули під час протестів проти чемпіонату світу з футболу

Акції протесту, які преса називає рухом «Покоління Z», не вщухають уже тиждень
фото: Reuters

Учасники акцій скандують: «Стадіони є, але як щодо лікарень?»

У Марокко продовжуються масові протести проти надмірних державних витрат на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Внаслідок заворушень вже загинули троє людей, ще понад 300 отримали поранення, а близько 400 демонстрантів було затримано.

Акції протесту, які преса називає рухом «Покоління Z», не вщухають уже тиждень.

Фото: Reuters

У середу, під час спроби захоплення поліцейської дільниці у місті Лакліа, сили правопорядку відкрили вогонь. Прем’єр-міністр Марокко Азіз Ахануш підтвердив смерть трьох демонстрантів. Міністерство внутрішніх справ Марокко заявило, що жандарми діяли в рамках самооборони, оскільки нападники були озброєні холодною зброєю.

Протестувальники виступають проти корупції, соціальної нерівності та величезних витрат на організацію Кубка африканських націй, що пройде у листопаді цього року, та чемпіонату світу 2030 року, який Марокко прийме спільно з Португалією та Іспанією.

Учасники акцій скандують: «Стадіони є, але як щодо лікарень?».

Вони невдоволені тим, що значні кошти витрачаються на спортивні об'єкти, а не на соціальну підтримку.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

