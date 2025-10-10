Головна Спорт Новини
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі баскетбольного Єврокубку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі баскетбольного Єврокубку
Міріам Уро-Ніле зробила другий дабл-дабл в трьох матчах цього сезону

Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 23 очк

Форвардиня збірної України Міріам Уро-Ніле стала найрезультативнішою в матчі її «Ньона» проти литовського «Нептунаса» Клайпеда в першому турі жіночого Єврокубка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда українки вдома програла 65:81. Уро-Ніле провела на майданчику 36 хвилин, набрала 23 очка (6/7 двоочкові, 3/10 триочкові, 2/2 штрафні), зібрала 14 підбирань, оформивши дабл-дабл. Також в активі Міріам 3 передачі та 1 блок-шот при 1 фолі та 1 втраті.

Це другий дабл-дабл Міріам Уро-Ніле в трьох матчах цього сезону.

У складі національної збірної очікуємо побачити Міріам Уро-Ніле у листопаді, коли наша національна команда зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

