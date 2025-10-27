Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу над «Порте дю Солей»

Українка за 34 хвилини набрала 15 очок (6/12 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрала 14 підбирань

Українська баскетболістка Міріам Уро-Ніле оформила дабл-дабл і допомогла «Ньону» здобути перемогу над «Порте дю Солей» в чемпіонаті Швейцарії 84:70. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка за 34 хвилини набрала 15 очок (6/12 двоочкові, 1/5 триочкові), зібрала 14 підбирань, віддала 1 передачу, зробила 1 перехоплення при 3 фолах.

Вероніка Космач відіграла 17 хвилин в переможному матчі Клуж-Напоки проти Політехніки Тімішоари (94:45) в чемпіонаті Румунії. Космач набрала 6 очок (3/5 двоочкові), зробила 3 підбирання, 4 передачі при 2 втратах.

У листопаді національна збірна України на старті відбору на Євробаскет-2027 зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За 12 хвилин проти Більбао Пустовий (праворуч) набрав 9 очок, зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Сьогодні, 12:52
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
Крутоус допоміг своєму клубу виграти в Кубку Іспанії з баскетболу
23 жовтня, 13:25
Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк»
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
21 жовтня, 18:01
Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37
Міріам Уро-Ніле (ліворуч) за 32 хвилини набрала 15 очок, зробила 9 підбирань
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
16 жовтня, 12:02
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Євгена Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
14 жовтня, 13:33
Андрій Сидорик був чемпіоном РРФСР з баскетболу
Внук автора автомата Калашникова був визнаний винним у вбивстві російського баскетболіста
2 жовтня, 11:57
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08
Уро-Ніле (праворуч) за 30 хвилин на майданчику набрала 19 очок
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
30 вересня, 10:47

Новини

Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
Українські борчині здобули три нагороди чемпіонату світу U23
Українські борчині здобули три нагороди чемпіонату світу U23
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
Арбітриня Грушко працюватиме на п'ятому для неї матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Пустовий набрав дев'ять очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua