Опозиція Камеруну оскаржує результати виборів на тлі протестів

У Камеруні під час протестів опозиції загинули щонайменше чотири особи

Зіткнення з силами безпеки призвели до численних поранених, а сотні протестувальників були заарештовані

Лідери опозиції в Камеруні оскаржили офіційні результати президентських виборів, оголошені 28 жовтня, після того, як Верховний суд країни підтвердив перемогу 92-річного президента Поля Бії. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

Вибори, які відбулися 12 жовтня, призвели до масштабних протестів по всій країні, зокрема в таких містах, як Дуала, Гаруа та столиці Яунде.

Після того, як лідер опозиції Ісса Чірома Бакарі оголосив про свою перемогу, попри те, що офіційні результати ще не були оголошені, почалися масові протестні акції.

Зіткнення з силами безпеки призвели до численних поранених, а сотні протестувальників були заарештовані. Після того, як Конституційна рада оголосила, що Бія отримав 53,66% голосів, Чірома та інші кандидати від опозиції заявили, що результати не відображають реальну волю народу, зокрема через численні порушення на виборчих дільницях.

Європейський Союз та правозахисні організації засудили насильницьку реакцію на протести, а ООН закликала до стриманості та розслідування випадків насильства. Міністр територіального управління Камеруну заявив, що протести призвели до хаосу в кількох містах, у тому числі загибелі злочинців та серйозних поранень серед сил безпеки.

Як відомо, 92-річний президент Камеруну Поль Бія переобрався на восьмий термін. Він пробуде на посаді майже до свого 100-річчя.

Бія править Камеруном вже 43 роки, і більшість громадян, середній вік яких становить 18 років, ніколи не знали іншого лідера. Його похилий вік та нерегулярні публічні виступи викликали побоювання з приводу його здоров'я та порушили питання про те, хто керуватиме країною у разі його смерті на посаді.