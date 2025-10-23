Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини

Михайлюк розпочав гру у стартовій п’ятірці

Український баскетболіст Святослав Михайлюк взяв участь у першому матчі регулярного сезону НБА, у якому його команда «Юта Джаз» перемогла «Лос-Анджелес Кліпперс» з рахунком 108:129. Про це повідомляє «Главком».

Михайлюк розпочав гру у стартовій п’ятірці й провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 9 очок, здійснив 1 підбирання, 3 результативні передачі та 1 перехоплення. Українець реалізував 3 із 4 триочкових кидків.

Наступну гру «Юта» проведе 25 жовтня проти «Сакраменто Кінгз».

Для українця це восьмий сезон у кар'єрі в НБА. 

У минулому сезоні Святослав відіграв 38 матчів за «Джаз» (13 – у старті), маючи в середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2 асисти за 20 хвилин на майданчику.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Святослав Михайлюк баскетбол НБА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кендрік в трьох зіграних матчах набирав 22.3 очка, 2.0 підбирання, 2.3 передач
Американський баскетболіст прийняв рішення покинути «Старий Луцьк»
16 жовтня, 15:53
Санкції накладено через конфлікт, який мав місце у чоловічому британському баскетболі у 2024 році
Збірній Великої Британії з баскетболу загрожує відсторонення від міжнародних стартів
16 жовтня, 11:05
Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
13 жовтня, 09:25
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути виїзну перемогу в матчі другого туру Євроліги над «Олімпіакосом»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу в Євролізі
9 жовтня, 11:34
Регулярний чемпіонат пройде у чотири кола за системою календаря з роз’їздами
Визначився час початку стартових матчів сезону жіночої Суперліги з баскетболу
8 жовтня, 11:09
Пустовий (праворуч) відіграв 10 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий розпочав новий сезон в Іспанії
6 жовтня, 11:32
Санон набрав 11 очок, зібрав 6 підбирань та віддав 2 передачі
Баскетболіст збірної України Санон набрав 11 очок у поєдинку Єврокубку
1 жовтня, 10:47
Юркевічус провела на майданчику майже 33 хвилини, набрала 10 очок
Гравчиня збірної України з баскетболу дебютувала в чемпіонаті Ізраїлю
30 вересня, 09:55
У кваліфікації Кубку Європи ФІБА «Дніпро» зіграє проти румунської Корони Брашов
Стала відома заявка «Дніпра» на матчі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
23 вересня, 13:34

Новини

ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі
Росіяни з політичних причин відмовилася їхати на чемпіонат Європи з плавання у Польщі
Колишній пілот Формули-3 зізнався у вбивстві батька
Колишній пілот Формули-3 зізнався у вбивстві батька
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності
У Лізі чемпіонів було встановлено новий рекорд результативності

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua